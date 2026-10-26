Autoritatea Vamală Română (AVR) a sesizat Poliția și a declanșat un control intern după dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro de la Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători. Banii au fost reținuți în ianuarie de la o persoană sosită din Dubai, iar în momentul în care urmau să fie restituiți, autoritățile au descoperit în sacul în care erau păstrați doar o bancnotă și coli de hârtie.

Suma a fost reținută pe 9 ianuarie 2026, în urma unui control vamal efectuat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Banii au fost depozitați într-un spațiu al biroului vamal, până la clarificarea situației juridice. Potrivit AVR, angajații responsabili de reținerea sumei aveau obligația să întocmească un monetar și să înregistreze seriile bancnotelor.

„Bunurile au fost ulterior depozitate în spațiul destinat păstrării acestora, în așteptarea clarificării situației juridice. În momentul reținerii bunurilor, cei responsabili erau obligați să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor”, a transmis Autoritatea Vamală Română.

Dispariția banilor a ieșit la iveală după emiterea unei ordonanțe de clasare în dosarul respectiv, când au început demersurile pentru restituirea sumei. La verificarea sacului, autoritățile au constatat că aproape 700.000 de euro lipseau.

„La verificarea sacului în care erau păstrați banii, s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și coli de hârtie. Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat”, au precizat reprezentanții AVR.

În urma descoperirii, Autoritatea Vamală Română a sesizat Poliția, care face cercetări pentru a stabili împrejurările în care a dispărut suma. În paralel, instituția verifică dacă au fost respectate procedurile de reținere, evidență și depozitare a banilor, precum și cine avea acces la încăperea în care aceștia au fost păstrați.

Editor : A.D.