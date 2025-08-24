Economistul Andrei Caramitru a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică la Digi24, că dacă România ar continua cu „8-9-10% deficit, asta înseamnă că în fiecare an acumulezi datorii încă 10% din PIB”. „Deci în 4-5 ani am ajunge la 100% din PIB datorii, care este nivelul mult peste Germania”, mai spune acesta. El consideră că „acest model pe care l-am avut în ultimii 20 de ani ajunge și el la momentul de expirare, ceea ce nu înseamnă că trebuie schimbat absolut tot, dar e ca la o mașină”. „Trebuie să schimbi uleiul, să mai repari ceva pe la motor, să schimbi bujiile, să faci anumite reparații pentru a continua”, mai adaugă Caramitru.

„E un moment definitoriu, cred eu, pentru evoluția post-revoluție, post '89, să spunem așa, pentru că, dacă ține minte evoluția noastră în ultimii 35 de ani, s-a întâmplat cumva așa: deci a fost Revoluția, am refuzat să schimbăm modelul comunist pentru ani buni de zile. Sub Iliescu, modelul acela n-a performat, s-a dus tot în incapacitate de plată în acel moment. Atunci am decis cumva cu toții că trebuie să fim mai serioși, să avem un DNA, să mai și privatizăm, să ne integrăm în UE și NATO și, făcând aceste ajustări, am avut 20 de ani de prosperitate care, chit că unii poate se plâng că lucrurile nu sunt perfecte, România n-a ajuns niciodată în istoria ei într-o poziție mai bună. Economic vorbind, da, nu vorbim neapărat de alocarea de bani, că unii nu o duc așa de bine, dar per total niciodată România nu a fost mai dezvoltată.

Acum acest model pe care l-am avut în ultimii 20 de ani ajunge și el la momentul de expirare, ceea ce nu înseamnă că trebuie schimbat absolut tot, dar e ca la o mașină. Trebuie să schimbi uleiul, să mai repari ceva pe la motor, să schimbi bujiile, să faci anumite reparații pentru a continua. Vedem asta din două perspective. Unu, nu mai avem creștere economică de vreo 2 ani de zile, deși cheltuim foarte, foarte mulți bani pe deficit. În mod normal, când ai deficit foarte mare, se împing bani în piață și atunci ai consum mare și continui să crești. Noi, deși am împins bani în piață, n-am mai crescut”, a afirmat Andrei Caramitru.

Economistul consideră că „există riscul să avem aceeași evoluție ca cea din anii 90, când anumiți politicieni nu înțelegeau această nevoie de schimbare de model economic”.

„Deci e clar că s-a stricat ceva în mecanismul nostru economic, ceva trebuie reparat. Asta este absolut evident pentru toată lumea. N-avem cum continua așa și vă spun foarte simplu: dacă am continua cu 8-9-10% deficit, asta înseamnă că în fiecare an acumulezi datorii încă 10% din PIB. Deci în 4-5 ani am ajunge la 100% din PIB datorii, care este nivelul mult peste Germania. Deci este absolut imposibil să continuăm cu modelul economic actual. Acum se întâmplă, din păcate, există riscul să avem aceeași evoluție ca cea din anii 90, când anumiți politicieni nu înțelegeau această nevoie de schimbare de model economic.

Din păcate, cum ați spus, până acuma vedem doar creșteri de taxe, care sunt cele mai simple și nu rezolvă absolut nimic din problema structurală a României, și nu vedem măsurile suficiente pe partea cealaltă. Dacă continuăm așa, incapacitatea de plată este evidentă.

Ca să fii - că tot e la modă cuvântul - să fii o țară suverană și puternică, da, ca să fie o țară suverană și puternică, să contezi în lumea asta, nu poți să continui să depinzi de creditare externă atât de mult an de an. E absolut normal. E ca și cum e cineva care nu are banii lui și în fiecare lună îi dă un terț, altă familie, bani, să poată să-și ia de mâncare și de băutură, nu e o persoană serioasă, să fie la masă. Deci noi trebuie să producem mai mult și să consumăm mai puțin relativ la producție. Asta este absolut esențial”, mai spune Caramitru.

Editor : Alexandru Costea