O eventuală retrogradare a României în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor, ar putea declanșa un „colaps financiar” în doar câteva săptămâni, avertizează economistul Andrei Caramitru. Într-o intervenție la Digi24, acesta a explicat că statul român are nevoie în acest an de zeci de miliarde de euro pentru a-și finanța deficitul și pentru a refinanța datoriile ajunse la scadență, iar pierderea ratingului recomandat investițiilor ar putea determina ieșiri masive de capital.

Întrebat ce înseamnă, în termeni concreți, o retrogradare la „junk”, economistul a explicat că România se află într-o situație extrem de sensibilă din punct de vedere financiar.

„Noi avem nevoie astăzi, deci anul acesta, de între 50 și 60 de miliarde de euro, pe care trebuie să îi găsim de undeva pentru a finanța statul. Pentru două lucruri: unu, deficitul și, doi, refinanțarea datoriilor care ajung la maturitate. Deci este o sumă absolut enormă. Vorbim de un miliard de euro pe lună. Dacă vedem o mișcare către «junk», banii mai degrabă ies, nu intră. Nu doar că trebuie să mai găsim cumva, de undeva aceste sume, la niște costuri colosale, dar nici nu știm dacă le mai găsim”, a declarat Caramitru într-o intervenție la Digi24.

Economistul a avertizat că efectele unei astfel de decizii ar putea fi resimțite aproape imediat.

„Am intra clar într-un colaps financiar”

Potrivit acestuia, o parte dintre fondurile de investiții nu au voie să dețină în portofoliu titluri de stat clasificate drept „junk”, ceea ce ar putea genera ieșiri importante de capital din România.

„În plus, ne mai ies și alte zeci de miliarde, pentru că sunt fonduri de investiții care nu au voie să dețină în portofoliu titluri clasificate drept «junk». Deci intrăm clar într-un colaps financiar. Probabil că, în decurs de trei-patru săptămâni, am intra într-un dezastru dacă am fi puși în categoria «junk». Asta este realitatea matematică și de aceea nu ne permitem acest lucru”, a afirmat economistul.

Caramitru a respins ideea că agențiile de rating iau decizii pe criterii politice sau subiective și a spus că acestea se uită strict la datele economice și la perspectivele pe termen mediu.

„Agențiile de rating să știți că nu sunt vreo ocultă mondială sau cineva care analizează după simpatii politice ori are o părere despre X, Y sau Z. Nu. Este ceva absolut tehnic. Ei se uită la cifre și la dinamica cifrelor pe termen mediu. Și, să știți, lucrurile sunt publice. Ei au publicat clar, în ultimul raport, că există două riscuri majore pentru România. Unul nu este instabilitatea în sine, ci au menționat inclusiv ideea de rotativă, pentru că, de fapt, ne transmit – fără să o scrie atât de direct, dar mesajul este destul de clar – că un guvern PSD nu va menține echilibrele financiare ale țării. Dacă ne uităm, toate guvernele PSD, în special ultimul, condus de Marcel Ciolacu, au aruncat în aer finanțele publice. Deci este total rațional, din punctul lor de vedere, să considere acesta un risc imens”, a declarat acesta.

„Nu mai există încredere”

Potrivit economistului, problema de fond este pierderea credibilității în fața investitorilor și a agențiilor de rating.

„Primul risc este să vadă un prim-ministru care nu are lucrurile sub control sau care nu face reduceri de cheltuieli la stat și este dispus mai degrabă să cheltuiască din buget, din fondul de rezervă, pe diverse proiecte, fie ele și investiții. Problema este foarte mare și pentru că PSD, sub Marcel Ciolacu, a spus ceva și a făcut altceva. A spus că va avea un deficit de 5%, iar acesta a ajuns la 10%. Deci nu mai există încredere”, a afirmat el.

În opinia acestuia, România poate evita o retrogradare dacă va demonstra că situația bugetară s-a îmbunătățit și că există garanții privind menținerea disciplinei fiscale.

„Dacă noi le spunem: «Uite, domnule, am redus mult deficitul», ceea ce este un adevăr și ne ajută foarte mult, pentru că putem spune că cifrele sunt mai bune decât credeați voi, și, în al doilea rând, îi asigurăm că anul acesta nu va fi un guvern PSD sau PSD-AUR și că nici la anul nu vom lăsa lucrurile să se ducă în cap, atunci ei vor spune: «Ok, rămâneți, deocamdată, cu un pas înainte și monitorizăm din nou situația. Revenim peste trei luni»”, a conchis Caramitru.

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Editor : A.D.