Angajații APIA critică revizuirea lunară a sporului de 40% pentru fonduri europene: „O măsură abuzivă”

Federaţia Naţională a Sindicatelor APIA susține că măsura adoptată recent de Guvern, care prevede revizuirea lunară a acordării sporului de 40% pentru angajații care lucrează cu proiecte pe fonduri europene, este „nejustificată, abuzivă şi extrem de periculoasă”. Angajații APIA mai spun că noile reguli sunt de fapt „un instrument de presiune permanentă”.

„Considerăm că intenţia de a permite ordonatorilor de credite să revizuiască lunar majorarea salarială de până la 40% acordată personalului care gestionează fonduri europene reprezintă o măsură nejustificată, abuzivă şi extrem de periculoasă pentru funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a structurilor judeţene subordonate. În opinia noastră, o asemenea modificare transformă veniturile salariale ale angajaţilor într-un instrument de presiune permanentă, care poate fi utilizat discreţionar şi subiectiv”, au transmis reprezentanții sindicatului printr-un comunicat.

Reprezentanții sindicatului APIA susțin că în cadrul agenției au „responsabilităţi majore” privind gestionarea şi verificarea fondurilor europene destinate fermierilor români, iar introducerea unei evaluări lunare pentru acordarea sporului generează „un climat de insecuritate profesională” și presiune continuă.

„Există riscul ca personalul să fie constrâns să prioritizeze rapiditatea în detrimentul corectitudinii, pentru a evita diminuarea veniturilor salariale”, mai transmit aceștia.

Sindicatul susține că angajații ar putea merge în instanță, în cazul în care vor considera că evaluările sunt subiective. În ceea ce priveşte noul proiect al legii salarizării, angajații APIA transmit:

„Ne opunem ferm oricărei reveniri la diferenţierea salarială dintre aparatul central APIA şi centrele judeţene, întrucât o asemenea măsură ar încălca principiul egalităţii de remunerare pentru muncă de valoare egală şi ar crea discriminări între angajaţi.

Considerăm absolut necesară şi înlocuirea termenului «spor» din art. 16 al proiectului de lege cu sintagma «majorare salarială», în conformitate cu prevederile Legii nr. 490/2004 şi Legea nr. 1/2004. Actuala formulare transformă un drept salarial stabil, recunoscut pentru personalul care gestionează fonduri europene, într-un beneficiu variabil şi incert, dependent de evaluări şi plafonări bugetare.”

De asemenea, sindicaliștii cer eliminarea plafonării sporurilor la maximum 20% din salariu, așa cum prevede noua lege a salarizării.

