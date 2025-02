Angajații CNIR îi cer ministrului Grindeanu să îi sancționeze pe administratorii companiei care au cerut indemnizații triplate

Angajații Companiei Naționale de Investiții Rutiere i-au transmit ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu o scrisoare de protest față de membrii consiliului de administrație ai CNIR, Cătălin Urtoi, Ion Cosmin Petrescu și Marius Sorin Ovidiu Bota, care „prin atitudinea dispreţuitoare și acțiunile jignitoare directe și indirecte, au lezat grav demnitatea” salariaților. Aceștia ceruseră triplarea indemnizației.



Economedia a relatat că doi membri ai consiliului de administrație al CNIR, Cătălin Urtoi și Marius Sorin Bota, au solicitat în Consiliul de Remunerare triplarea indemnizației tuturor membrilor CA ai instituției, de la 8.591 lei la 27.000 lei brut, după ce au văzut că și administratorii Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și-au dublat indemnizațiile, în luna decembrie.

„Subsemnații, în calitate de angajați ai Companiei Naționale de Investiții Rutiere înţelegem să formulăm prezentul protest împotriva membrilor Consiliului de Administrație Cătălin Urtoi, Ion Cosmin Petrescu şi Marius Sorin Ovidiu Bota care, în data de 31.01.2025, prin atitudinea dispreţuitoare și acțiunile jignitoare directe și indirecte, au lezat grav demnitatea angajaților CNIR SA. Astfel, în data de 31.01.2025, ora 13:30, domnul Ion Cosmin Petrescu a afirmat că «la ora asta nu sunt mai mult de 12 persoane în companie» acuzând o pretinsă lipsă de implicare a angajaţilor în activitatea companiei. Revoltați de afirmațiile tendențioase și răuvoitoare ale domnului PETRESCU Ion Cosmin, 53 de salariați ai CNIR SA au mers la sala de şedinţe unde se aflau cei trei membri ai C.A., aşa cum se poate constata din lista întocmită ad-hoc”, arată angajații CNIR, în scrisoarea transmisă ministrului Sorin Grindeanu.

„Administratorii CNIR nici măcar nu știu câți angajați au în prezent”

Ei mai spus că în discuția purtate cu salariații, cei trei membri ai consiliului de administrație al CNIR, Cătălin Urtoi, Ion Cosmin Petrescu și Marius Sorin Ovidiu Bota au demonstrat că „nu ştiu nici măcar câți angajaţi are compania în prezent, că nu fac diferența între condica de prezență și pontaj, ba chiar au întrebat dacă avem oameni în teritoriu”.

„În prezența angajaților, încercarea preşedintelui sindicatului de a transmite punctul de vedere al acestora a fost întreruptă de domnul Bota Marius Sorin Ovidiu, care a întrebat cine este şi cu ce drept vorbeşte. La răspunsul acestuia că este preşedintele sindicatului, i s-a replicat că trebuie să fie mai întâi legal constituit şi că va putea vorbi doar atunci când va fi invitat la şedinţele Consiliului de Administrație. Cei trei membri ai C.A. au avut o atitudine sfidătoare și foarte agresivă faţă de salariaţi, în totală contradicție cu principiile guvernanței corporative şi ale Codului de Etică al CNIR SA”, mai spune sursa citată.

Angajații CNIR spun că au lucrat ore suplimentare și nu au cerut plata pentru ele

Salariații CNIR mai precizează că „acuzaţiile jignitoare şi complet nefondate făcute de cei trei membri ai C.A., Cătălin Urtoi, Ion Cosmin Petrescu şi Marius Sorin Ovidiu Bota, au generat o stare de nemulțumire profundă și au demoralizat salariații, care au făcut eforturi susţinute pentru a promova într-un timp extrem de scurt obiective de infrastructură majoră”.

„Noi, angajații companiei, am înţeles să facem eforturi pentru bunul mers al proiectelor de infrastructură şi pentru a demonstra că această companie de stat poate funcționa la cele mai înalte standarde, depășind imaginea perimată a «clasicei companii de stat». Deşi eforturile noastre au necesitat multe ore suplimentare de muncă, uneori chiar şi în zilele libere, nu am solicitat plata orelor suplimentare, pentru că am fost mobilizați de dorința de a ne aduce contribuţia la promovarea obiectivelor de infrastructura rutieră și de a demonstra că acest colectiv se ridică la înălțimea aşteptărilor opiniei publice”, mai arată scrisoarea trimisă ministrului Transporturilor.

„Călin Urtoi își arogă, în mod continuu, merite pe care nu le are”, susțin salariații companiei

Angajații companiei mai precizează că,„ în ciuda tuturor eforturilor noastre susținute, Cătălin Utroi își arogă, în mod continuu, merite pe care nu le are şi duce în derizoriu, în spațiul public, munca întregului colectiv al CNIR SA, acuzând răuvoitor şi nemeritat blocarea proiectelor de infrastructură din zona Moldovei de către conducerea executivă”.

„Noi nu dorim decât să muncim într-un mediu civilizat şi vă rugăm să înțelegeți că atunci când te sună membri apropiați ai familiei şi iți spun indignați «uite ce mizerii scrie Urtoi despre voi pe Facebook» este umilitor şi demoralizant și este necesar să înceteze de îndată aceste atacuri ale domnului Cătălin Urtoi la adresa angajaților CNIR, mascate sub umbrela unei aşa-zise transparențe. Avem certitudinea, domnule ministru, că apreciați și susţineţi eforturile salariaților CNIR şi sunteţi cel mai în măsură să condamnaţi ferm orice formă de umilire și atingere a demnității profesionale, astfel că vă solicitam respectuos să analizați posibilitatea sancționării celor trei membri ai C.A., Cătălin Urtoi, Ion Cosmin Petrescu şi Marius Sorin Ovidiu Bota, conform prevederilor legale”, mai precizează sursa menționată.

Ciolacu spune că șefii de la CNIR au mult tupeu și nicio apăsare

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, luni, că nu va aproba solicitările șefilor de la CNIR care cu mult tupeu și fără nicio apăsare vor să le fie triplate indemnizațiile.

„Când nu mai există bun-simț și unii șefi de la stat au pierdut total simțul realității, trebuie intervenit legislativ și cu asumare politică. Am citit revoltat cum niște șefi din Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) își triplează cu mult tupeu și fără nicio apăsare indemnizațiile, în timp ce noi toți vorbim de reducerea cheltuielilor și de un buget cumpătat. Ei și-au propus triplarea și tot ei și-au aprobat-o! Ce spun cetățenii, pe bună dreptate, în această situație?”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Ministrul Transporturilor se opune majorării indemnizației șefilor de la CNIR

Sorin Grindeanu, a reacționat la intenția de triplare a indemnizațiilor pentru membrii consiliului de administrație al companiei de stat CNIR și a precizat că nu este de acord cu această majorare. El a anunțat că a cerut Adunării Generale a Acționarilor să le respingă propunerile.

„Cunosc intențiile a doi membri din Consiliul de Administrație al CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere) și tocmai, de aceea, am cerut Adunării Generale a Acționarilor (AGA) să NU le aprobe propunerile de majorare a indemnizației! În urmă cu mai mult timp, am avut o discuție pe această temă și am transmis că aceste solicitări sunt inacceptabile! Mă bucur că și alții sunt în asentimentul meu, ceea ce îmi întărește convingerea că nu vor beneficia de un tratament preferențial cu sprijinul nimănui! Reprezentanții acționarului majoritar (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) trebuie să dea dovadă de responsabilitate în ceea ce privește cheltuirea banului public”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

„Nu voi fi niciodată de acord cu plata unor sume care să nu se susțină pe rezultate clare și performanțe evidente”, a continuat ministrul PSD care a salutat demersul prim-ministrului Ciolacu „pentru promovarea urgentă a unui act normativ care să limiteze indemnizațiile nejustificat de mari ale unora dintre membrii Consiliilor de Administrație ale companiilor de stat”.

Editor : Ana Petrescu