Angajații Institutului Național de Statistică (INS) protestează miercuri, începând cu ora 10:00, în fața Ministerului Finanțelor. Sindicaliștii cer plata drepturilor salariale restante, câștigate în instanță, și eliminarea inechităților salariale.

Sindicatul din Institutul Național de Statistică București (SINSB) solicită achitarea integrală a tranșelor restante aferente anilor 2025 și 2026, în baza hotărârilor judecătorești definitive, și alinierea grilei de salarizare a personalului INS la cea aplicabilă angajaților Secretariatului General al Guvernului (SGG).

Potrivit unui comunicat al SINSB, transmis marți, autoritățile au amânat plata unor drepturi salariale stabilite de instanțe. Sindicaliștii susțin că această situație afectează stabilitatea angajaților și activitatea instituției.

„Considerăm inacceptabilă nerespectarea unor drepturi recunoscute de instanțele de judecată”, se arată în comunicatul transmis marți. Sindicatul afirmă, de asemenea, că angajații INS au „cele mai mici salarii din rândul instituțiilor publice”.

Editor : A.D.