Angajații din sistemul fiscal continuă protestele față de noua lege a salarizării. Care sunt nemulțumirile

BUCURESTI - BNS - PROTEST - MINISTERUL DE FINANTE - 8 IUL 2025
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/George Călin
Sindicaliștii contestă proiectul noii legi a salarizării Consultări cu Guvernul pe tema noii legi Pîslaru: „Nu desfășurăm negocieri salariale”

Sindicaliștii din sistemul financiar-fiscal continuă acțiunile de protest față de proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care spun că nu reflectă complexitatea activității desfășurate de angajații din domeniu. Reprezentanții SindFISC reclamă lipsa unei grile salariale distincte pentru finanțiști și avertizează că nu exclud declanșarea conflictului colectiv de muncă dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare.

SindFISC a anunțat organizarea unei noi acțiuni de protest joi, 4 iunie, între orele 16:30 și 17:30, la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Iași. Potrivit sindicaliștilor, protestul se va desfășura în afara programului de lucru și nu va afecta activitatea contribuabililor sau a mediului de afaceri.

Reprezentanții sindicatului susțin că alegerea DGRFP Iași nu este întâmplătoare, instituția fiind una dintre cele mai importante structuri regionale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu atribuții în administrarea unui număr semnificativ de contribuabili și în colectarea veniturilor bugetare într-o zonă cu activitate economică importantă.

„Tocmai de aceea alegem să continuăm seria de proteste la această instituție: pentru a transmite un mesaj clar privind valoarea muncii finanțiștilor din teritoriu și necesitatea recunoașterii acesteia în noua lege a salarizării”, au transmis reprezentanții SindFISC.

Sindicaliștii contestă proiectul noii legi a salarizării

Potrivit organizației sindicale, publicarea proiectului de lege în transparență decizională confirmă temerile exprimate în ultimele luni privind modul în care sunt tratați angajații din sistemul financiar-fiscal.

„Îngrijorarea SindFISC este acum confirmată: proiectul noii legi a salarizării unitare a fost publicat pe transparenţă decizională, iar conţinutul său ridică semne serioase de întrebare cu privire la tratamentul aplicat personalului din sistemul financiar-fiscal. Analiza proiectului evidenţiază absenţa unei grile salariale distincte pentru finanţişti şi alocarea unor coeficienţi de ierarhizare care nu reflectă complexitatea activităţii, gradul de risc profesional şi incompatibilităţile specifice acestei categorii”, se arată într-un comunicat al SindFISC.

Sindicaliștii susțin că această abordare contrazice angajamentele asumate de autorități în ultimii ani și ignoră rolul pe care îl are sistemul fiscal în colectarea veniturilor la bugetul de stat.

Principalele revendicări ale protestatarilor vizează instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, poziționarea corectă a profesiei în raport cu responsabilitățile asumate și adoptarea unui statut profesional al finanțiștilor.

Totodată, aceștia solicită recunoașterea specificului activității prin compensarea salarială a interdicțiilor, riscurilor profesionale și complexității muncii, stimularea performanței profesionale și asigurarea unor condiții de muncă adecvate.

Potrivit SindFISC, specialiștii din cadrul DGRFP Iași desfășoară activități de complexitate ridicată, inclusiv inspecții fiscale, executare silită și administrarea obligațiilor fiscale ale contribuabililor, contribuind anual la colectarea unor sume importante la bugetul consolidat al statului.

Consultări cu Guvernul pe tema noii legi

Sindicaliștii consideră că un moment important în procesul de elaborare a noii legi îl reprezintă consultările programate cu organizațiile sindicale reprezentative din administrația publică.

În cadrul acestor discuții, reprezentanții SindFISC urmează să prezinte ministerelor și autorităților centrale propunerile și revendicările organizației privind noua lege a salarizării.

„Considerăm că această rundă de consultări constituie o oportunitate esenţială pentru ca vocea finanţiştilor să fie auzită şi luată în considerare înainte de finalizarea şi adoptarea proiectului de lege. Rezultatele acestor consultări vor influenţa în mod direct decizia SindFISC cu privire la amploarea şi intensitatea acţiunilor de protest ulterioare”, au transmis aceștia.

Potrivit organizației, în perioada următoare vor fi organizate proteste atât la nivel central, cât și în teritoriu, în cadrul structurilor Ministerului Finanțelor, inclusiv în direcțiile regionale ale finanțelor publice, în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al Autorității Vamale Române.

Pîslaru: „Nu desfășurăm negocieri salariale”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat recent că autoritățile au primit sute de observații în cadrul consultărilor privind noua lege a salarizării și că unele dintre acestea vor putea fi corectate în forma finală a proiectului.

Totuși, acesta a precizat că noua lege nu poate rezolva dintr-o singură dată toate problemele acumulate în sistemele bugetare în ultimii ani.

„Corectăm tot ceea ce poate fi corectat. Analizăm toate propunerile. Încercăm să livrăm cea mai bună variantă posibilă în timpul disponibil. Dar nu desfăşurăm negocieri salariale”, a afirmat ministrul.

Pîslaru a reamintit că legea salarizării trebuie promulgată până la 31 august pentru îndeplinirea jalonului asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

