Live TV

Angajații INS au anunțat că vor ieși în stradă pentru plata drepturilor salariale câștigate în instanță, aferente anilor 2025 și 2026

Data publicării:
ID254742-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Imagine cu caracter ilustrativ. Protest INS. Sursa foto: Inquam/Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce cer angajații de la autorități

Angajații din Institutul Național de Statistică (INS) au anunțat că vor protesta miercuri, de la ora 10:00, în fața Ministerului Finanțelor. Aceștia cer plata integrală a drepturilor salariale câștigate prin hotărâri judecătorești definitive și eliminarea diferențelor de salarizare față de alte instituții publice.

„Considerăm inacceptabilă nerespectarea unor drepturi recunoscute de instanțele de judecată și atragem atenția că această atitudine, coroborată cu politicile bugetare adoptate fără o analiză obiectivă a situației reale a instituției, contribuie la accentuarea problemelor cu care INS se confruntă de o lungă perioadă de timp”, se arată în comunicatul transmis marți.

Reprezentanții salariaților susțin că situația afectează stabilitatea personalului, capacitatea instituției de a-și desfășura activitatea și calitatea datelor statistice produse. Consecințele s-ar putea resimți și în colaborarea cu instituțiile similare din rețeaua europeană, în special cu Eurostat, avertizează aceștia.

Sindicaliștii reclamă două probleme principale: amânarea plății drepturilor stabilite prin hotărâri definitive și menținerea diferențelor salariale față de alte instituții ale administrației publice.

„Condamnăm decizia arbitrară de a amâna plata tranșelor din hotărârile judecătorești definitive. Această măsură reprezintă un atac direct la adresa statului de drept și o confiscare mascată a veniturilor unor angajați care au demonstrat în instanță că au fost nedreptățiți ani la rând”, susține organizația.

Ce cer angajații de la autorități

Prima revendicare vizează deblocarea și achitarea integrală a tranșelor aferente anilor 2025 și 2026, conform hotărârilor judecătorești definitive și prevederilor legale aplicabile.

Angajații solicită și alinierea grilei de salarizare din Institutul Național de Statistică (INS) la cea aplicată personalului Secretariatului General al Guvernului. Ei susțin că nivelul veniturilor trebuie să reflecte responsabilitatea, complexitatea și importanța activității desfășurate în instituție.

În comunicat, reprezentanții salariaților afirmă că personalul Institutului continuă să fie „Cenușăreasa administrației publice”, deși datele statistice produse sunt folosite pentru fundamentarea deciziilor guvernamentale.

„Statistica oficială nu înseamnă doar cifre, ci și oamenii care le produc. Nu putem pretinde performanță la standarde europene în condițiile în care drepturile salariale câștigate în instanță nu sunt plătite, iar personalul instituției este menținut într-o stare de permanentă incertitudine și inechitate. Respectarea hotărârilor judecătorești nu este o opțiune, ci o obligație. Drepturile salariaților nu sunt negociabile”, au transmis angajații.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
Digi Sport
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BRAȘOV - TÂRG DE LOCURI DE MUNCĂ 1.JOBSCHOOL - somaj tineri
INS: Şomajul a ajuns la 6,3% în septembrie. Aproape unul din trei tineri nu are un loc de muncă
combinatul liberty galati
Majoritatea angajaților de la Liberty Galați vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
profimedia-1144086969
Senatul francez a aprobat un proiect de lege prin care participanții sunt puși să plătească pagubele provocate în timpul protestelor
caini suraia
Protest în Vrancea, după ce autorităţile au permis redeschiderea adăpostului de la Suraia, unde câini au fost ucişi şi schingiuiţi
Dumitru Chisăliță.
Ministerul Energiei anunţă măsuri privind nemulțumirile salariale ale minerilor de la Vulcan
Recomandările redacţiei
Meetings of the parliamentary groups
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc...
2026-05-14-2526
Ce pățești când superi un om influent dintr-un județ. Cazul localului...
Dominic Fritz.
Reacție dură a lui Fritz după ce șefa AfD a atacat românii din...
doctor spital
Experiența unui medic român în sistemul medical din SUA: cum ar putea...
Ultimele știri
Un preot a fost arestat preventiv, după ce a abordat două fete de 13 ani şi le-ar fi cerut să întreţină relaţii sexuale cu el
Un deţinut încarcerat pentru tentativă de viol nu s-a mai întors din permisie. Poliția cere ajutorul populației
Un copac s-a prăbuşit peste o mașină aflată în mers, în Sectorul 1 din București. Primar: „Sunt încă mulţi arbori periculoşi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Fanatik.ro
Lovitura la care speră Rapidul în ianuarie: transfer de 1,5 milioane de euro
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Lovitură pentru cluburile din SuperLiga! CFR Cluj, Petrolul și UTA în pericol: „Modificăm legea insolvenței”
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a dat lovitura: 37.000.000 €! ”Din două telefoane și o semnătură”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei ceai foarte fierbinte? Ce au descoperit cercetătorii despre acest obicei și sănătatea inimii
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...