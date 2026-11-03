Angajații INS au anunțat că vor ieși în stradă pentru plata drepturilor salariale câștigate în instanță, aferente anilor 2025 și 2026

Angajații din Institutul Național de Statistică (INS) au anunțat că vor protesta miercuri, de la ora 10:00, în fața Ministerului Finanțelor. Aceștia cer plata integrală a drepturilor salariale câștigate prin hotărâri judecătorești definitive și eliminarea diferențelor de salarizare față de alte instituții publice.

„Considerăm inacceptabilă nerespectarea unor drepturi recunoscute de instanțele de judecată și atragem atenția că această atitudine, coroborată cu politicile bugetare adoptate fără o analiză obiectivă a situației reale a instituției, contribuie la accentuarea problemelor cu care INS se confruntă de o lungă perioadă de timp”, se arată în comunicatul transmis marți.

Reprezentanții salariaților susțin că situația afectează stabilitatea personalului, capacitatea instituției de a-și desfășura activitatea și calitatea datelor statistice produse. Consecințele s-ar putea resimți și în colaborarea cu instituțiile similare din rețeaua europeană, în special cu Eurostat, avertizează aceștia.

Sindicaliștii reclamă două probleme principale: amânarea plății drepturilor stabilite prin hotărâri definitive și menținerea diferențelor salariale față de alte instituții ale administrației publice.

„Condamnăm decizia arbitrară de a amâna plata tranșelor din hotărârile judecătorești definitive. Această măsură reprezintă un atac direct la adresa statului de drept și o confiscare mascată a veniturilor unor angajați care au demonstrat în instanță că au fost nedreptățiți ani la rând”, susține organizația.

Ce cer angajații de la autorități

Prima revendicare vizează deblocarea și achitarea integrală a tranșelor aferente anilor 2025 și 2026, conform hotărârilor judecătorești definitive și prevederilor legale aplicabile.

Angajații solicită și alinierea grilei de salarizare din Institutul Național de Statistică (INS) la cea aplicată personalului Secretariatului General al Guvernului. Ei susțin că nivelul veniturilor trebuie să reflecte responsabilitatea, complexitatea și importanța activității desfășurate în instituție.

În comunicat, reprezentanții salariaților afirmă că personalul Institutului continuă să fie „Cenușăreasa administrației publice”, deși datele statistice produse sunt folosite pentru fundamentarea deciziilor guvernamentale.

„Statistica oficială nu înseamnă doar cifre, ci și oamenii care le produc. Nu putem pretinde performanță la standarde europene în condițiile în care drepturile salariale câștigate în instanță nu sunt plătite, iar personalul instituției este menținut într-o stare de permanentă incertitudine și inechitate. Respectarea hotărârilor judecătorești nu este o opțiune, ci o obligație. Drepturile salariaților nu sunt negociabile”, au transmis angajații.

Editor : A.D.