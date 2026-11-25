Salariații Minprest Serv, companie care prestează servicii pentru sectorul minier, sunt de două zile în grevă japoneză și cer Guvernului să găsească o soluție pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății. Liderul sindical Cosmin Bivolaru avertizează că, dacă situația nu va fi rezolvată, angajații ar putea intra în greva foamei în fața Guvernului.

Protestul a început luni, la primul schimb, iar principala nemulțumire este lipsa unui buget aprobat. Potrivit liderului de sindicat, Ministerul Energiei susține că a avizat favorabil documentul și l-a trimis mai departe, în timp ce ministrul Muncii, Florin Manole, i-ar fi explicat că instituția nu l-a putut aproba deoarece a fost semnat de foștii miniștri.

„Salariații Minprest sunt în grevă japoneză, pe care au declanșat-o de luni, de la schimbul 1, iar nemulțumirile sunt mai multe, dar în principal neaprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății de către ministerele de resort. În acest moment, Minprest Serv nu are buget aprobat și problema mare este că nici nu se mai poate aproba. Ministerul Energiei a spus că de la ei bugetul de venituri și cheltuieli al Minprest a plecat avizat pozitiv și că blocajul este la Ministerul Muncii. Domnul ministru Manole mi-a spus că ministerul nu putea să aprobe bugetul venit de la Ministerul Energiei pentru că semnatarii erau foștii miniștri”, a declarat miercuri Cosmin Bivolaru pentru AGERPRES.

Blocarea bugetului împiedică negocierea contractului colectiv de muncă, care a mai fost prelungit o dată și nu poate fi prelungit din nou. În lipsa unui nou contract, salariații riscă să piardă tichetele de masă și cele două prime prevăzute în prezent.

„Minprest, după ce că are salarii mici și drepturi foarte puține, dacă rămâne în forma actuală, nu va mai putea avea tot ce este prins în contractul colectiv de muncă, adică tichete de masă și cele două prime. O să și pierdem, nu numai că nu câștigăm nimic”, a afirmat liderul sindical.

Bivolaru a discutat cu președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, și cu prefectul județului, Șerban Predescu. Cele două instituții au convenit să transmită Guvernului o adresă comună prin care solicită găsirea unei soluții pentru deblocarea și aprobarea bugetului Minprest Serv în ședința Executivului din 26 noiembrie.

„Așteptăm până mâine. Dacă nu, ultimul lucru pe care îl avem de făcut este greva foamei la București, toată lumea”, a avertizat Cosmin Bivolaru.

Compania, care are aproximativ 1.000 de salariați, a notificat, la începutul acestui an, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj în legătură cu o concediere colectivă care a vizat 170 de angajați. Aceștia asigurau servicii precum mentenanța și asistența tehnică, întreținerea și repararea căilor ferate, curățenia, exploatarea centralelor termice, intervențiile pentru incendii și transportul auto.

Editor : A.D.