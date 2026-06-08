Angajații Protecției Copilului Cluj vor intra în grevă japoneză: Legea salarizării nu reflectă realitatea muncii din asistența socială

Angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj vor declanșa joi, 11 iunie, o grevă japoneză de 24 de ore, nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării. Sindicaliștii reclamă salarii „inechitabile”, reducerea sporurilor și lipsa unei recunoașteri reale a complexității muncii din asistența socială.

Sindicatul „Unirea” Cluj, afiliat la Federația FNS Pro.Asist și Cartel Alfa, a anunțat că protestul va avea loc pe parcursul întregii zile de joi, între orele 00:00 și 24:00, inclusiv pentru angajații care lucrează în ture, iar angajații vor purta banderole albe pe brațul stâng.

Potrivit sindicaliștilor, forma de protest a fost aleasă astfel încât beneficiarii serviciilor sociale să nu fie afectați.

„Protecția copilului și asistența socială nu pot funcționa prin sacrificiul tăcut al angajaților. Serviciile sociale înseamnă continuitate, responsabilitate și intervenție umană acolo unde vulnerabilitatea este maximă”, a transmis Sindicatul „Unirea” Cluj.

Citește și: Bolojan, despre legea salarizării: Este o gravă eroare să creezi așteptări care nu pot fi onorate

Sindicaliștii: Noua lege a salarizării nu reflectă realitatea muncii din sistem

Reprezentanții angajaților susțin că proiectul noii legi a salarizării ignoră condițiile reale în care lucrează personalul din asistența socială și protecția copilului.

Aceștia afirmă că activitatea din cadrul DGASPC presupune intervenții complexe și responsabilitate permanentă, în special în centrele rezidențiale pentru copii, persoane cu dizabilități sau alte categorii vulnerabile.

„Activitatea DGASPC presupune intervenţii complexe, responsabilitate permanentă şi continuitate 24 de ore din 24, în special în serviciile rezidenţiale destinate copiilor, adulţilor cu dizabilităţi, persoanelor aflate în situaţii de risc, persoanelor cu afecţiuni severe, precum şi beneficiarilor cu istoric de abuz, neglijare, traumă sau vulnerabilitate majoră”, a transmis sindicatul într-un comunicat.

Sindicaliștii au subliniat că serviciile sociale nu înseamnă doar activitate administrativă, ci presupun asigurarea permanentă a cazării, hranei, îngrijirii personale, supravegherii, sprijinului emoțional, consilierii și intervențiilor în situații de criză.

Angajații reclamă reducerea sporurilor și discriminări salariale

Principalele nemulțumiri vizează reducerea sau plafonarea sporurilor și menținerea unor coeficienți salariali considerați inechitabili.

Sindicaliștii au avertizat că aceste măsuri ar putea accentua lipsa de personal și plecarea angajaților către alte domenii mai bine plătite.

„Reducerea sau plafonarea sporurilor, precum şi menţinerea unor coeficienţi salariali inechitabili pentru personalul din asistenţă socială riscă să accentueze deficitul de personal, demotivarea profesională şi migrarea angajaţilor către alte sectoare mai bine remunerate”, susțin reprezentanții Sindicatului „Unirea”.

Aceștia reclamă și existența unor diferențe salariale nejustificate între angajații din asistență socială și cei din sistemul sanitar, deși ambele categorii fac parte din aceeași familie ocupațională „Sănătate și asistență socială”.

„Deşi personalul din DGASPC lucrează cu beneficiari aflaţi în situaţii de risc sever, în servicii cu program continuu şi cu responsabilitate directă pentru viaţa, siguranţa şi demnitatea persoanelor vulnerabile, nivelurile de salarizare propuse pentru asistenţa socială rămân disproporţionat de reduse comparativ cu sectorul sănătăţii”, mai spun sindicaliștii.

Potrivit datelor prezentate de sindicat, peste 88% dintre persoanele cu handicap aflate în sistemul național de protecție socială sunt încadrate în grad grav sau accentuat.

În cazul centrelor rezidențiale pentru adulți cu dizabilități, aproximativ 84% dintre beneficiari au handicap grav, iar alte 14 procente handicap accentuat.

Sindicaliștii spun că cele mai frecvente cazuri sunt cele de handicap psihic și mintal, ceea ce presupune o presiune constantă asupra angajaților.

„Această muncă necesită competenţe specializate, rezilienţă emoţională, responsabilitate juridică şi disponibilitate continuă”, subliniază reprezentanții angajaților.

Ce solicită angajații DGASPC Cluj

Prin protestul anunțat pentru 11 iunie, sindicaliștii cer:

recunoașterea complexității muncii din asistența socială;

menținerea sporurilor pentru condiții de muncă și suprasolicitare;

stabilirea unor coeficienți salariali considerați echitabili;

eliminarea diferențelor salariale față de alte categorii profesionale din aceeași familie ocupațională;

deschiderea unui dialog cu reprezentanții salariaților înaintea adoptării noii legi a salarizării.

Sindicatul mai solicită conducerii DGASPC Cluj să transmită nemulțumirile angajaților către ministerul de resort și către factorii decizionali.

Reprezentanții angajaților insistă că protestul nu este îndreptat împotriva beneficiarilor sau a familiilor acestora, ci reprezintă „un semnal public de alarmă privind riscul de destabilizare a unui sistem deja suprasolicitat”.

Citește și: VIDEO Nicușor Dan: Legea salarizării nu înseamnă creșteri pentru toți bugetarii. „S-a înțeles greșit”





Editor : A.D.