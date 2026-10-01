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Video AnimaWings a suspendat toate zborurile regulate până pe 25 octombrie. Ce opțiuni au pasagerii care au bilete cumpărate

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Sursa foto: Facebook/Animawings
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Din articol
Ce drepturi au pasagerii dacă zborul este anulat AnimaWings mai operează cu două aeronave

AnimaWings și-a suspendat toate zborurile regulate, la o zi după ce a cerut intrarea în insolvență. Unele rute nu mai pot fi rezervate până pe 25 octombrie, iar altele au fost oprite pe termen nedeterminat, potrivit BoardingPass. Compania susține că măsura este temporară și că pasagerii afectați vor fi informați direct.

ACTUALIZARE 16:10 Toate zborurile regulate AnimaWings programate joi au fost anulate, iar vânzarea biletelor a fost suspendată pe numeroase rute. Pentru o parte dintre destinații nu mai sunt disponibile curse până pe 25 octombrie, în timp ce alte rute au fost oprite pe termen nedeterminat, potrivit informațiilor publicate de BoardingPass.

Cele două aeronave Airbus A320 rămase active urmau să efectueze ultimele curse de la Nisa și Istanbul către București. Ulterior, avioanele nu mai figurau cu alte zboruri programate în cursul zilei de joi, deși compania trebuia să opereze curse din Capitală către Cluj-Napoca, Oradea, Iași, Timișoara și Tel Aviv, mai arată publicația.

„Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora”, au transmis reprezentanții AnimaWings, potrivit Ziarului Financiar. 

Compania nu a precizat când va relua efectiv cursele și nici ce rute vor fi păstrate după reorganizarea programului. Pasagerii care au bilete cumpărate trebuie să urmărească mesajele transmise la adresa de e-mail și la numărul de telefon asociate rezervării. Pentru zborurile anulate, aceștia pot solicita rambursarea biletului sau redirecționarea către destinație, în condițiile prevăzute de legislația europeană.

Știrea inițială

AnimaWings, compania aeriană românească, a cerut miercuri intrarea în insolvență și mai operează doar două dintre cele opt aeronave. Potrivit recomandărilor companiei, pasagerii trebuie să verifice dacă zborul lor mai este programat înainte de a pleca spre aeroport, întrucât numai joi au fost anulate șase zboruri. Persoanele afectate vor fi anunțate direct de companie și vor putea solicita rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie.

Situația fiecărui zbor poate fi verificată pe site-ul companiei, în secțiunea „Rezervarea mea”. Pasagerii trebuie să se asigure și că adresa de e-mail și numărul de telefon asociate rezervării sunt corecte, deoarece eventualele modificări vor fi comunicate prin aceste date de contact.

Depunerea cererii de insolvență nu anulează automat biletele. Dacă pasagerul nu a primit o notificare, iar cursa apare în continuare ca fiind operațională, trebuie să se prezinte la aeroport potrivit programului comunicat.

„Pentru zborurile care nu vor mai putea fi operate, compania va pune la dispoziție soluțiile aplicabile fiecărei situații, inclusiv posibilitatea rambursării sau, acolo unde este posibil, soluții alternative de călătorie. Având în vedere volumul ridicat de solicitări anticipat în această perioadă, timpul de răspuns al serviciului Customer Support poate fi mai mare decât în mod obișnuit. Solicitările vor fi prioritizate în funcție de proximitatea datei de călătorie, cu prioritate pentru pasagerii care urmează să călătorească în perioada imediat următoare”, a transmis AnimaWings.

Cei care au zboruri programate la date mai îndepărtate și nu au primit o notificare sunt sfătuiți să nu contacteze deocamdată serviciul de asistență. Operatorul le recomandă pasagerilor să nu trimită aceeași solicitare prin mai multe canale, deoarece timpul de procesare ar putea crește.

Ce drepturi au pasagerii dacă zborul este anulat

Pentru anulările din această perioadă se aplică Regulamentul european 261/2004. Pasagerii trebuie să poată alege între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinația finală, fie cât mai repede posibil, fie la o dată ulterioară convenabilă, în funcție de locurile disponibile.

Dacă pasagerul alege redirecționarea și trebuie să aștepte, compania are obligația să îi ofere asistență. Aceasta poate include mâncare și băuturi, două apeluri telefonice sau mesaje, iar dacă plecarea alternativă are loc în ziua următoare, cazare și transport între aeroport și hotel.

În anumite condiții, pasagerii pot avea dreptul și la compensații de:

  • 250 de euro pentru zborurile de cel mult 1.500 de kilometri;
  • 400 de euro pentru zborurile intracomunitare mai lungi de 1.500 de kilometri și pentru celelalte zboruri cu distanțe cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri;
  • 600 de euro pentru zborurile care nu se încadrează în primele două categorii.

Compensația depinde de momentul în care anularea a fost comunicată, de alternativa oferită și de cauza perturbării. Aceasta nu este datorată dacă operatorul demonstrează că anularea a fost provocată de împrejurări extraordinare care nu puteau fi evitate prin luarea tuturor măsurilor rezonabile.

Uniunea Europeană a aprobat în 2026 un nou cadru pentru consolidarea drepturilor pasagerilor, însă normele actualizate nu se aplică încă. Acestea vor intra în vigoare la 12 luni și 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Printre modificări se numără reguli mai clare privind despăgubirile, asistența, informarea și redirecționarea pasagerilor.

AnimaWings mai operează cu două aeronave

Cererea de deschidere a procedurii de insolvență a fost înregistrată miercuri la Tribunalul București și nu avea, la momentul consultării datelor de către Digi24.ro, un termen de judecată stabilit. Compania prezintă demersul drept o inițiere a reorganizării judiciare și susține că își continuă activitatea.

„AnimaWings a decis inițierea procedurii de reorganizare judiciară, demers depus de companie cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă. AnimaWings își continuă activitatea și operațiunile de zbor în formatul actual al flotei. În perioada imediat următoare, prioritatea companiei este menținerea unui număr cât mai mare dintre zborurile planificate și limitarea impactului asupra pasagerilor”, se arată în comunicat.

Cererea a fost depusă la mai puțin de 24 de ore după ce operatorul a anunțat scoaterea treptată din serviciu, începând cu 29 septembrie, a celor șase aeronave Airbus A220-300. Măsura a fost pusă pe seama unor probleme tehnice repetate. Programul de zbor este susținut în prezent de cele două aeronave Airbus A320 rămase disponibile, iar în zilele următoare sunt posibile noi reprogramări și anulări.

Problemele operaționale se suprapun peste dificultățile financiare. La sfârșitul lunii iunie, AnimaWings avea obligații restante către stat de aproximativ 11,5 milioane de lei, de două ori mai mari decât la finalul lunii martie. Bilanțul aferent anului 2025 nu apare pe site-ul ANAF, iar în situațiile financiare din 2024 figurau datorii totale de 33 de milioane de lei și un profit de aproximativ două milioane de lei.

Compania se confruntă și cu mii de procese în instanță, multe dintre acestea vizând plata despăgubirilor pentru zboruri anulate.

Conducerea atribuie actuala situație problemelor tehnice ale flotei, dar și „contextului economic dificil, reducerii puterii de cumpărare, instabilității politice prelungite și creșterii costurilor asociate petrolului”. Potrivit comunicatului, reorganizarea judiciară ar urma să permită restructurarea obligațiilor și continuarea activității.

Editor : A.D.

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