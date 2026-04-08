ANOFM a început plata salariilor restante pentru angajații Liberty Galați, Damen Mangalia și Romaero. Banii ajung înainte de Paște

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat miercuri că a început plata creanțelor salariale restante pentru 4.687 de angajați ai companiilor Liberty Galați, Damen Shipyards Mangalia și Romaero București. Banii ar urma să ajungă în conturi înainte de Sărbătorile Pascale, potrivit unui comunicat de presă. 

Cei mai mulți beneficiari sunt de la Liberty Galați, unde 2.946 de salariați primesc sume în valoare totală de 57.057.902 lei.

La Damen Shipyards Mangalia, 1.031 de salariați beneficiază de plăți de 21.065.133 lei, iar la Romaero București, 710 angajați primesc 4.010.172 lei.

Transferurile aferente salariilor restante au început în cursul zilei de 7 aprilie și sunt efectuate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, în baza documentației puse la dispoziție de angajatori și verificate conform cadrului legal.

ANOFM a anunțat că, în contextul Sărbătorilor Pascale, au fost devansate și plățile indemnizațiilor de șomaj, precum și ale primelor acordate în baza Legii nr. 76/2002.

