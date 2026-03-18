ANPC a amendat benzinăriile cu 1,5 milioane de lei, în plin val de scumpiri la carburanți. Ce nereguli au descoperit inspectorii

Controalele au scos la iveală nereguli grave în benzinării ANPC: practicile speculative sunt interzise prin lege Carburanții ating noi maxime istorice Guvernul caută soluții pentru temperarea scumpirilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 1,49 milioane de lei în urma unor controale desfășurate la benzinării, în contextul în care carburanții s-au scumpit aproape zilnic în ultimele două săptămâni și au atins niveluri record. Instituția nu a anunțat însă dacă a identificat probleme legate de modul în care sunt stabilite prețurile la pompă.

Potrivit ANPC, au fost aplicate 359 de sancțiuni contravenționale, dintre care 245 de amenzi și 114 avertismente, valoarea totală a amenzilor depășind 1,49 milioane de lei.

Controalele au scos la iveală nereguli grave în benzinării

Inspectorii ANPC au dispus retragerea definitivă de la vânzare a unor produse în valoare de peste 45.000 de lei și oprirea temporară a altora, în valoare de aproximativ 11.000 de lei. De asemenea, în șapte cazuri a fost suspendată temporar activitatea unor servicii.

În ceea ce privește carburanții, inspectorii au găsit situații în care prețurile nu erau afișate vizibil la pompă sau sistemele de informare erau defecte.

Au fost identificate și cazuri în care lipseau informațiile despre caracteristicile combustibililor sau erau afișate afirmații comerciale nejustificate. În plus, au fost descoperite scurgeri de combustibil, echipamente defecte și suprafețe neigienizate.

Nereguli au fost găsite și la produsele alimentare vândute în benzinării, unde inspectorii au descoperit produse expirate, fructe și legume depreciate sau mucegăite, etichete incomplete și condiții necorespunzătoare de depozitare.

Probleme au fost identificate și în zona de fast-food, unde lipseau informațiile despre alergeni sau nu erau respectate temperaturile de păstrare a alimentelor.

În cazul produselor nealimentare, controalele au vizat lipsa marcajelor de conformitate, produse expirate sau fără avertismentele necesare, dar și depozitarea necorespunzătoare. În unele cazuri au fost descoperite inclusiv butelii GPL neconforme sau deteriorate.

ANPC: practicile speculative sunt interzise prin lege

Instituția a reamintit, potrivit unui comunicat de presă, că, în anumite situații de criză, legislația permite intervenții pentru a preveni comportamentele speculative.

Astfel, sunt interzise practicile precum majorarea nejustificată a prețurilor, limitarea artificială a vânzărilor sau acumularea de produse în scopul revânzării la prețuri mai mari.

„ANPC intervine ferm, în limitele atribuțiilor legale, pentru a preveni și sancționa orice practici care ar putea afecta drepturile și interesele consumatorilor”, a declarat președintele instituției, Ionel Cristinel Obretin.

Carburanții ating noi maxime istorice

Controalele vin într-un moment în care prețurile la pompă au ajuns la cele mai ridicate niveluri din istorie. Benzina standard este vândută în unele stații cu până la 8,82 lei pe litru, în timp ce motorina a ajuns la 9,39 lei, iar varianta premium se apropie de pragul de 10 lei, atingând chiar 9,94 lei pe litru.

Este a noua scumpire în doar două săptămâni, iar experții avertizează că, până la finalul săptămânii viitoare, acest prag psihologic ar putea fi depășit.

Nivelurile actuale depășesc deja maximele înregistrate în timpul crizei energetice din iunie 2022, când benzina costa aproximativ 8,65 lei pe litru, iar motorina 9,24 lei.

Guvernul caută soluții pentru temperarea scumpirilor

În acest context, autoritățile analizează mai multe măsuri pentru a limita impactul creșterilor asupra populației și economiei. Printre variantele discutate se numără reducerea accizei, scăderea TVA sau chiar plafonarea prețurilor.

Până în prezent, singura măsură concretă vizează transportatorii, care beneficiază de un ajutor de 0,85 lei pentru fiecare litru de combustibil, valabil până la finalul anului.

În paralel, Consiliul Concurenței susține că nu există indicii privind înțelegeri între companiile petroliere. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a declarat că scumpirile sunt generate de evoluțiile internaționale, nu de practici anticoncurențiale.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația, în condițiile în care evoluția prețurilor la carburanți rămâne una dintre principalele presiuni asupra costurilor din economie.

Editor : A.D.

