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ANPIS a virat beneficiile sociale aferente lunii mai. Peste 1,2 miliarde de lei au fost plătite pentru alocațiile de stat ale copiilor

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bancnote
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
Plăți pentru venitul minim de incluziune și tichetul de energie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a virat în luna iunie fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii mai. Cea mai mare sumă, de peste 1,2 miliarde de lei, a fost alocată pentru plata alocațiilor de stat destinate copiilor.

Potrivit unui comunicat transmis de instituție, au fost efectuate plăți pentru mai multe categorii de beneficii sociale, printre care indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție, indemnizațiile acordate persoanelor cu dizabilități, venitul minim de incluziune și tichetul de energie.

Conform ANPIS, peste 1,2 miliarde de lei au fost virați pentru plata alocațiilor de stat către 3.596.690 de copii. Totodată, peste 578 de milioane de lei au fost achitați pentru 147.765 de beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului, iar aproape 55 de milioane de lei au fost alocați pentru 71.578 de beneficiari ai stimulentului de inserție.

De asemenea, peste 36,4 milioane de lei au fost plătiți pentru 27.913 beneficiari ai alocației de plasament.

În cazul persoanelor cu dizabilități, ANPIS a virat aproximativ 190 de milioane de lei pentru 358.438 de beneficiari ai indemnizației lunare acordate persoanelor cu handicap grav și aproape 139 de milioane de lei pentru 396.469 de beneficiari ai indemnizației acordate persoanelor cu handicap accentuat.

Instituția a mai achitat peste 71 de milioane de lei pentru bugetul personal complementar destinat adulților cu handicap grav, aproape 58 de milioane de lei pentru adulții cu handicap accentuat și 7,4 milioane de lei pentru persoanele cu handicap mediu.

Plăți pentru venitul minim de incluziune și tichetul de energie

ANPIS a mai virat aproape 192 de milioane de lei pentru 258.872 de beneficiari ai venitului minim de incluziune. În același timp, aproape 36 de milioane de lei au fost plătiți pentru 719.752 de beneficiari ai tichetului de energie, acordat în baza OUG nr. 35/2025, destinată sprijinirii consumatorilor casnici aflați în situație de sărăcie energetică.

Alte plăți efectuate în luna iunie au vizat peste 3,2 milioane de lei pentru 3.583 de beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoanele diagnosticate cu tuberculoză, 86 de milioane de lei pentru 33.416 beneficiari ai indemnizației acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap vizual grav, precum și 14 milioane de lei pentru 13.778 de beneficiari ai alocației lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA.

În plus, peste 30 de milioane de lei au fost virați familiilor sau reprezentanților legali ai copiilor cu handicap grav, peste 4,4 milioane de lei pentru copiii cu handicap accentuat și peste 3,3 milioane de lei pentru copiii cu handicap mediu.

ANPIS a precizat că plata drepturilor de asistență socială se realizează prin cont bancar sau mandat poștal, în funcție de opțiunea beneficiarilor, conform calendarului stabilit.

Editor : A.D.

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