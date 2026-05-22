ANPIS a virat peste 1,2 miliarde de lei pentru alocațiile copiilor și alte beneficii sociale. Câți români au primit bani în aprilie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a virat în această lună fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii aprilie 2026. Cele mai mari sume au fost alocate pentru plata alocațiilor de stat pentru copii, peste 1,2 miliarde de lei ajungând la aproape 3,6 milioane de beneficiari.

Potrivit unui comunicat al ANPIS, peste 578 de milioane de lei au fost alocaţi pentru 148.094 de beneficiari ai indemnizaţiei pentru creşterea copilului, iar mai mult de 55 de milioane de lei pentru 71.934 de beneficiari ai stimulentului de inserţie.

Peste 36,5 milioane de lei au vizat 27.987 de beneficiari ai alocaţiei de plasament şi aproape 190 de milioane de lei s-au îndreptat către 358.691 de beneficiari ai indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav.

Aproape 140 de milioane de lei au fost alocaţi în aprilie pentru 397.784 de beneficiari ai indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap accentuat, iar peste 71 de milioane de lei pentru 358.691 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulţii cu handicap grav.

De asemenea, peste 58 de milioane de lei au fost plătiţi unui număr de 397.784 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulţii cu handicap accentuat, în timp ce peste 7,3 milioane de lei s-au dus la 92.253 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulţii cu handicap mediu.

ANPIS a mai virat aproape 30 de milioane de lei pentru 54.514 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav.

Totodată, peste 4,4 milioane de lei au fost alocați pentru 11.106 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru copilul cu handicap accentuat, iar mai mult de 3,3 milioane de lei pentru 16.820 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar destinat copilului cu handicap mediu.

Pentru 33.505 beneficiari ai indemnizației acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap vizual grav au fost virați peste 86,2 milioane de lei.

Ajutoare pentru copiii cu handicap și persoanele cu HIV/SIDA

Peste 133.000 de lei au fost plătiţi beneficiarilor alocaţiei lunare de hrană pentru copii (135), acordată în temeiul Legii nr. 448/2006, iar aproape 14 milioane de lei au ajuns la 13.741 de beneficiari ai alocaţiei lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA.

În plus, Agenţia a virat peste 3,2 milioane lei pentru 3.636 beneficiari ai indemnizaţiei lunare de hrană pentru persoanele cu TBC, aproape 193 de milioane de lei pentru 260.457 beneficiari ai venitului minim de incluziune şi aproape 40 de milioane de lei pentru 719.290 de beneficiari ai tichetului de energie, acordat în baza OUG nr. 35/2025, pentru sprijinirea consumatorilor casnici aflaţi în situaţia de sărăcie energetică.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială a Municipiului București, efectuează plata drepturilor de asistență socială către beneficiari prin modalitățile de plată stabilite, respectiv prin cont bancar sau prin mandat poștal și se realizează conform calendarului stabilit”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

