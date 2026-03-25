Apelul Ministerului Economiei pentru proiecte românești din domeniul AI și al tehnologiilor de semiconductori. Mesajul lui Irineu Darău

Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunţă, miercuri, că a semnat ordinul pentru lansarea unui apel în urma căruia să fie identificate proiecte româneşti care pot face parte dintre proiecte europene majore din domeniul inteligenţei artificiale şi al tehnologiilor avansate de semiconductori. „Miza nu este doar atragerea de finanţare, ci şi locul pe care România îl va avea în economia europeană a următorilor ani”, a transmis ministrul.

„Tocmai am semnat ordinul prin care lansăm apelul naţional pentru identificarea proiectelor româneşti care pot intra în proiecte europene majore din domeniul inteligenţei artificiale şi al tehnologiilor avansate de semiconductori. Tehnologii precum inteligenţa artificială şi semiconductorii, despre care vorbim din ce în ce mai mult astăzi, stau deja la baza economiei moderne: de la industria auto şi telecomunicaţii până la energie, apărare şi digitalizare, iar în jurul lor se construiesc noile lanţuri de putere economică şi tehnologică din Europa”, a scris, miercuri dimineaţă, pe Facebook, ministrul Economiei, Irineu Darău.

Potrivit acestuia, prin acţiunile întreprinse de MEDAT, „România a revenit pe harta microelectronicii europene”, iar apelul lansat încearcă să consolideze această poziţie, „într-un moment în care Europa caută să îşi reducă dependenţele şi să îşi întărească autonomia tehnologică”.

„Miza nu este doar atragerea de finanţare, ci şi locul pe care România îl va avea în economia europeană a următorilor ani. Dacă intrăm în aceste proiecte cu actori competitivi şi propuneri solide, putem aduce în România investiţii, cercetare, tehnologii de vârf, infrastructură şi competenţe”, apreciază ministrul.

Potrivit lui Darău, „în ceea ce priveşte inteligenţă artificială, obiectivul este să nu rămânem doar utilizatori ai unor tehnologii dezvoltate în altă parte, ci să participăm la dezvoltarea lor, în domenii cu impact direct în industrie şi în economia reală”.

„Legat de semiconductori, vorbim despre acces la finanţare, cooperare tehnologică avansată şi integrarea companiilor româneşti în lanţurile valorice europene. Apelul este parte din demersul României de participare la Proiectele Importante de Interes European Comun (IPCEI) şi este deschis pentru companii, organizaţii de cercetare şi consorţii din România care au capacitatea să intre în aceste proiecte europene”, a mai precizat ministrul, anunţând că termenul de depunere este 9 aprilie 2026.

