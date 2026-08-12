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Aplicația de cadastru a ANCPI și-a reluat activitatea după o nouă întrerupere, la mai puțin de o zi de la repornirea etapizată

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sediu ancpi
Sediul ANCPI Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Plata cu cardul nu este încă disponibilă în e-Terra Aproximativ 94.000 de cereri erau în lucru la momentul incidentului

Aplicația e-Terra a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost din nou indisponibilă miercuri, 12 august, la mai puțin de o zi după ce sistemul a fost repornit etapizat în urma atacului cibernetic care l-a ținut blocat aproape o lună. Ulterior, ANCPI a publicat un comunicat al Guvernului în care anunță că aplicația și-a reluat activitatea și că sunt recuperate întârzierile acumulate în perioada în care sistemul nu a funcționat.

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Aplicația e-Terra a fost repornită etapizat începând de marți, 11 august, pentru personalul ANCPI și al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum și pentru notarii publici, potrivit unui comunicat transmis marți de Guvern.

Executivul avertiza atunci că, în perioada imediat următoare, pot apărea timpi de răspuns mai mari. Explicația ținea de volumul ridicat de accesări și de numărul mare de solicitări acumulate în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Miercuri, după noua întrerupere, Guvernul a transmis un alt comunicat în care anunță că aplicația și-a reluat activitatea și că sunt recuperate întârzierile acumulate în perioada de nefuncționare.

Începând de miercuri, 12 august, au din nou acces în e-Terra persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești. 

Tot de miercuri, notarii publici pot solicita și obține prin intermediul aplicației extrase de carte funciară pentru autentificare, necesare pentru actele prin care sunt transferate sau constituite drepturi reale, precum și extrase de carte funciară pentru informare.

Extrasele de carte funciară pentru informare pot fi obținute și de alți solicitanți prin intermediul persoanelor care au cont în e-Terra, precum notarii publici sau persoanele autorizate să întocmească documentații cadastrale, dar și direct de la ghișeele oficiilor și birourilor de cadastru și publicitate imobiliară în raza cărora se află proprietățile.

Reluarea activității vizează, pentru moment, exclusiv sistemul integrat e-Terra. Celelalte platforme online administrate de ANCPI, printre care Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni, MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal, vor fi repuse în funcțiune ulterior.

Plata cu cardul nu este încă disponibilă în e-Terra

În primele zile după reluarea activității, serviciile furnizate prin e-Terra nu vor putea fi plătite cu cardul. Plățile se pot face momentan prin ordin de plată sau la casieria oficiului care furnizează serviciul.

Potrivit comunicatului publicat de ANCPI, sistemul a funcționat fără probleme în prima zi după reluarea activității, respectiv 11 august.

În acea zi au fost înregistrate 24.695 de cereri, dintre care 12.887 de către referenții oficiilor de cadastru și 11.808 de către notarii publici. În sistem s-au conectat și au efectuat operațiuni 1.052 de utilizatori interni, salariați ai ANCPI și OCPI, precum și 814 notari publici.

Toate cele 42 de oficii de cadastru au finalizat, potrivit autorității, înregistrarea cererilor primite prin corespondență în perioada în care sistemul nu a fost disponibil.

Aproximativ 94.000 de cereri erau în lucru la momentul incidentului

La momentul incidentului informatic, aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare. ANCPI a anunțat că termenele legale pentru acestea au fost prelungite printr-o decizie internă, iar cererile vor fi soluționate cu prioritate.

Pentru recuperarea întârzierilor, agenția a decis și prelungirea programului pentru depunerea cererilor, atât la ghișee, cât și prin e-Terra. Programul a fost extins până la ora 16:00, față de intervalul care începea la 08:30.

Editor : A.D.

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