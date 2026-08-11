Aplicația e-Terra a fost repornită marți, 11 august, de la ora 15:00, pentru angajații ANCPI și ai oficiilor de cadastru, precum și pentru notarii publici, după perioada în care sistemul a fost indisponibil. Accesul va fi extins de miercuri și pentru alte categorii de utilizatori, însă platformele online destinate publicului rămân deocamdată oprite. Aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare la momentul incidentului, potrivit informațiilor transmise de Guvern.

Repornirea vizează, pentru moment, doar e-Terra, sistemul prin care sunt gestionate înscrierile în cadastru și cartea funciară la nivel național. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului nu sunt încă disponibile și urmează să fie repornite treptat.

În prima zi, accesul la e-Terra este folosit cu prioritate pentru recuperarea documentelor acumulate în perioada blocajului. Angajații oficiilor de cadastru înregistrează actele primite prin poștă, iar notarii pot introduce în sistem actele instrumentate în perioada în care aplicația nu a funcționat.

Marți nu pot fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare sau informare. De miercuri, 12 august, de la ora 8:30, aplicația va deveni disponibilă și persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru, experților tehnici judiciari și executorilor judecătorești care aveau acces la sistem înainte de incident.

La momentul incidentului, aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare. ANCPI a prelungit termenele legale pentru acestea, iar după repornirea sistemului angajații vor trebui să recupereze volumul de solicitări rămas restant.

Cererile depuse între timp la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu data și ora exactă la care au fost primite. La introducerea lor în sistemul electronic va fi păstrat rangul inițial. Aceeași regulă se aplică actelor instrumentate de notari înainte de blocarea sistemului și care nu au mai putut fi înregistrate la oficiile de cadastru.

Și valabilitatea extraselor de carte funciară care erau în termen la momentul incidentului a fost prelungită automat cu numărul de zile în care sistemul nu a funcționat. Măsura a fost luată pentru ca actele notariale încheiate în perioada blocajului să nu își piardă rangul.

e-Terra funcționează acum în Cloudul Guvernamental

Odată cu repornirea, e-Terra funcționează în Cloudul Guvernamental. În primele zile pot exista însă timpi mai mari de răspuns, din cauza numărului ridicat de accesări și a volumului de cereri acumulate.

Sistemul va fi monitorizat permanent, iar în cazul unor noi blocaje sau întreruperi echipele tehnice vor interveni pentru remedierea problemelor. În proces sunt implicate ANCPI, STS, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Cyberint.

Accesul și funcționalitățile aplicației vor fi extinse treptat, în funcție de modul în care sistemul răspunde după repornire și de volumul solicitărilor.

Unele documente PDF ar putea să nu fie disponibile imediat

Nu toate documentele stocate anterior vor putea fi accesate imediat. Unele fișiere PDF pot fi temporar indisponibile deoarece transferul documentelor în Cloudul Guvernamental nu a fost încă finalizat.

Autoritățile au precizat că documentele respective nu au fost pierdute sau șterse și vor redeveni disponibile pe măsură ce transferul este finalizat.

Pentru angajații oficiilor de cadastru sunt organizate sesiuni de instruire, iar persoanele autorizate, experții tehnici judiciari și executorii care vor primi din nou acces de miercuri au la dispoziție manuale și materiale video pentru utilizarea sistemului.

În ceea ce privește publicul larg, Guvernul nu a indicat în comunicat o dată exactă la care celelalte platforme online ale ANCPI vor redeveni disponibile, ci a precizat că acestea vor fi repornite etapizat și că momentul va fi anunțat în prealabil.

Editor : A.D.