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Aplicația de cadastru a înregistrat noi întreruperi și timpi mai mari de așteptare. Guvernul anunță suplimentarea resurselor

Data publicării:
sediu ancpi
Sediul ANCPI Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Program prelungit și personal suplimentar la oficiile de cadastru

Aplicația e-Terra a înregistrat noi opriri temporare în zilele de 12 și 13 august, pe fondul numărului mare de accesări și solicitări primite după reluarea activității. Aproape 70.000 de cereri au fost înregistrate miercuri la nivelul oficiilor de cadastru din țară, față de aproximativ 42.000 în aceeași zi a anului trecut. În acest context, au fost suplimentate resursele tehnice și umane, potrivit informațiilor transmise joi de Guvern.

Pe 12 august, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) au înregistrat 69.788 de cereri, cu aproximativ 66% mai multe decât cele 42.057 depuse în aceeași zi a anului trecut.

Diferența este și mai mare în cazul extraselor de carte funciară pentru autentificare. Au fost depuse 25.152 de cereri într-o singură zi, față de 5.281 pe 12 august 2025, ceea ce înseamnă un volum de aproape cinci ori mai mare.

Pentru extrasele de carte funciară pentru informare au fost înregistrate 17.876 de solicitări, față de 17.573 în aceeași zi a anului trecut.

Creșterea numărului de accesări a afectat însă funcționarea aplicației în anumite intervale.

„Volumul ridicat de accesări și numărul mare de solicitări au determinat, în zilele de 12 și 13 august, opriri temporare ale aplicației și timpi mai mari de așteptare în anumite intervale. Specialiștii ANCPI au intervenit prompt pentru remedierea situațiilor apărute și pentru asigurarea continuității activității”, se arată în comunicatul transmis de Guvern.

Problema care împiedica exportul de geometrii a fost între timp remediată.

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Program prelungit și personal suplimentar la oficiile de cadastru

Pentru a face față numărului mare de cereri, resursele tehnice și umane au fost suplimentate în toate oficiile de cadastru din țară. Totodată, în zilele de 12 și 13 august, programul pentru depunerea solicitărilor, atât la ghișee, cât și prin e-Terra, a fost prelungit până la ora 16:00.

Au fost deschise și trei linii telefonice pentru cei care întâmpină probleme cu accesarea sau utilizarea aplicației: 0749 012 525, 0749 016 331 și 0735 950 582. ANCPI recomandă folosirea acestora înaintea deplasării la sediile oficiilor atunci când problema poate fi rezolvată telefonic.

În timp ce e-Terra și-a reluat activitatea, celelalte platforme online ale ANCPI nu au fost încă repuse în funcțiune. Este vorba despre Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal.

O problemă aparte este indisponibilitatea Registrului de Transcripțiuni și Inscripțiuni. În lipsa accesului la RTI, nu pot fi făcute verificările necesare pentru eliberarea certificatelor de sarcini aferente codului 2.7.4 din grila de servicii ANCPI.

Nici cererile înregistrate pe codul 2.1.1 care necesită verificarea acestui registru nu pot fi finalizate. Ele vor rămâne cu statusul „în lucru” până când accesul la RTI va fi restabilit.

Celelalte sisteme vor fi repuse treptat în funcțiune, fără ca Guvernul să indice, deocamdată, o dată exactă pentru reluarea activității acestora.

Editor : A.D.

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