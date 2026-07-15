Aplicația de cadastru și carte funciară a ANCPI, afectată de „un incident tehnic major”. Când va fi din nou disponibilă

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară anunţă că aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, în urma incidentului tehnic descris ca fiind „major”.

„Vă informăm că aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii curente, ca urmare a faptului că o parte din sistemele informatice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară au fost afectate de un incident tehnic major”, au transmis oficialii ANCPI.

Aceştia precizează că se fac „toate eforturile pentru restabilirea funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă pentru toţi utilizatorii”.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunţat, marţi, că investighează „un incident tehnic” care face ca parte din sistemele informatice să fie indisponibile.

Editor : A.C.