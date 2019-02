Aplicație pentru alertarea oamenilor de afaceri în cazul controalelor din partea instituțiilor statului

Centrul de Informare şi Asistenţă în Afaceri - INFOBiz, iniţiat la Sibiu, va pune la dispoziţia oamenilor de afaceri o aplicaţie denumită ProtectBiz, un instrument de prevenţie care să răspundă la acţiunile de control ale instituţiilor statului, dar şi o platformă pentru selectarea partenerilor de afaceri sau a unor produse.

„Statul a creat peste 100 de organisme cu atribuţii de control, acestea guvernându-se după principiul orice act emis conferă drept de control. Multe dintre acestea îşi suprapun atribuţiile şi sufocă mediul de afaceri românesc. Presiunea asupra antreprenorilor români este exercitată atât prin mecanismele de control, cât şi prin cele de reglementare ale statului, lipsa de predictibilitate fiind foarte ridicată. De aici şi vulnerabilitatea mediului românesc de afaceri. Având în vedere că nu doar mediul de afaceri creează abuzuri, ci şi statul, Centrul INFOBiz va pune la dispoziţia IMM-urilor o aplicaţie denumită ProtectBiz, aplicaţie cu rol de protecţie a mediului de afaceri românesc prin prevenţie şi informare”, se arată într-un comunicat de presă al Centrului INFOBiz, al cărui preşedinte este Ciprian Faraon.



Potrivit comunicatului, ProtectBiz se adresează în special celor cu afaceri mici şi medii (IMM-uri), care nu îşi pot permite să angajeze personal calificat pe diferitele specialităţi (juridic, resurse umane, financiar-contabil etc), nu au timpul necesar ori nu ştiu de unde să-şi extragă informaţia cu privire la intrarea în deplină legalitate a activităţii lor.



În aceste condiţii, prin ProtectBiz, toţi cei înregistraţi în prealabil, primesc alertele de control din partea celorlalţi utilizatori, în funcţie de natura controlului făcut de instituţiile statului la firma respectivă.



„În momentul în care o autoritate vine să desfăşoare o acţiune de control la societatea utilizatorului, acesta semnalează la rândul său acţiunea de control dintr-o listă prestabilită. Utilizatorul poate selecta autoritatea care i-a efectuat controlul, motivul controlului (tematic sau de rutină) şi, după caz, rezultatul controlului. Corelarea alertei cu locaţia celui ce a emis-o se realizează automat, având în vedere că, pentru a utiliza aplicaţia, este obligatorie înregistrarea cu datele companiei - denumire, sediu, email, activitate principală etc, astfel încât cei ce primesc alerta să aparţină doar judeţului de unde se trimite alerta. Detaliile legate de vizibilitatea celui care trimite alerta rămân strict la latitudinea acestuia, opţiunea vizibilităţii putând fi bifată sau debifată. Aplicaţia cumulează totalitatea alertelor trimise într-un interval scurt, de ordinal zilelor, funcţie de instituţia care desfăşoară controlul şi le prezintă progresiv, pe nivele de intensitate: verde, portocaliu, roşu”, precizează comunicatul.



Aplicaţia va genera alerte doar utilizatorilor înregistraţi, prin intermediul aplicaţiei ProtectBiz şi odată cu generarea alertei intervine componenta cea mai importantă a aplicaţiei, respectiv furnizarea de soluţii în funcţie de tematica controlului alertei generate în sistem.



„Spre exemplu, în urma unui control al ITM privind trusa medicală, odată generată alerta în sistem, mediului de afaceri i se va aduce la cunoştinţă riscurile la care se supune neavând-o, respectiv cadrul legal, valoarea amenzii, ce trebuie să conţină acea trusă medicală şi de unde o poate achiziţiona astfel încât să evite amenda (în acest caz) şi să intre în legalitate. Desigur, exemplele pot continua pe chestiuni mult mai ample şi cu un impact mult mai ridicat asupra firmei ce poate urma acţiunii de control. Aplicaţia ProtectBiz încearcă să pună la adăpost mediul de afaceri românesc prin conştientizarea riscurilor la care se expun în caz de control, urmare a unei alerte iniţiate, dacă nu se afla în legalitate, oferindu-le soluţii”, a arătat Centrul INFOBiz.



Iniţiatorii susţin că aplicaţia este şi o sursă de evaluare a activităţilor inspectorilor de control, întrucât autorul sesizării va stabili, în baza unor criterii prestabilite, nivelul de apreciere al inspectorilor de control în raport cu acţiunea de control desfăşurată.



„Acest ranking va fi transpus într-un raport transmis automat, lunar, conducerii instituţiei respective, dar şi mass-media. Acest instrument va fi util atât mediului de afaceri, pentru a asigura un echilibru în relaţia cu reprezentanţii instituţiei, cât şi conducerii instituţiei, putând reprezenta un criteriu de evaluare profesională internă. Totodată, ProtectBiz este spaţiul prin intermediul căruia pot interacţiona reprezentanţii mediului de afaceri. Selectarea unui anumit partener de afaceri, ori a unui produs sau serviciu, informaţii utile de profil, schimbări legislative, comunicate etc., toate pot face obiectul unui networking şi al unui marketplace”, se mai arată în comunicatul de presă.



Centrul INFOBiz a luat fiinţă în 2014, la Sibiu, având ca obiectiv strategic informarea şi asistarea întreprinzătorii în activităţi legate de domeniile financiar, fiscal, comercial, juridic, marketing, fonduri europene, managementul afacerii şi până la domenii de activitate cu un anumit specific.



