Aproximativ 2,9 milioane de români înscriși la medicii de familie nu sunt asigurați și nu plătesc contribuția la sănătate, potrivit președintei interimare a CNAS, Larisa Mezinu-Bălan. Aceasta a anunțat că va discuta cu ANAF pentru verificarea veniturilor acestor persoane, în condițiile în care 99% au până în 60 de ani și nu se încadrează în categoriile exceptate de la plata contribuției.

Persoanele neasigurate reprezintă aproximativ 15% din populația României. Dacă acestea ar contribui la sistem, bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate ar putea încasa în plus aproximativ 2,5 miliarde de lei pe an, estimează conducerea CNAS.

Larisa Mezinu-Bălan a atras atenția că actuala situație creează o inechitate între cei care plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate și persoanele active care nu declară venituri și aleg să nu se asigure voluntar.

„Există o inechitate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Deși Legea 95 spune foarte clar că toate persoanele care au reședința pe teritoriul României sunt obligate să fie asigurate, iată că, în practică, există un mecanism de asigurare voluntară pentru persoanele care nu realizează venituri declarate și nu se află într-una dintre cele 23 de categorii scutite de la plata contribuției", a declarat președinta interimară a CNAS.

Categoriile exceptate de la plata contribuției includ, printre altele, minorii și persoanele cu dizabilități. Situația semnalată de CNAS vizează însă persoane care nu beneficiază de o asemenea scutire și care nu au venituri declarate.

„Sunt persoane active, până în 60 de ani, 99% dintre ele, vedem din date, și, cu toate acestea, nu plătesc contribuții de asigurări de sănătate. Dacă și aceste persoane ar aduce venit la fond, fondul ar putea înregistra o creștere de 2,5 miliarde de lei pe an", a explicat Larisa Mezinu-Bălan.

CNAS urmează să discute cu ANAF pentru a verifica situația veniturilor persoanelor care figurează ca neasigurate, deși sunt înscrise la un medic de familie.

„15% din populația României astăzi este neasigurată. Din cifrele pe care le deținem, sunt 2,9 milioane de persoane neasigurate înregistrate la medicii de familie", a precizat șefa interimară a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Editor : A.D.