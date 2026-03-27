Aproape 40% dintre pescarii din Delta Dunării riscă să rămână fără autorizație. „Există suspiciuni de pescuit la negru"

pescuit delta dunarii
Pescuit in Delta Dunarii. Foto: Facebook / ARBDD
Suspiciuni de pescuit „la negru" Cum se stabilesc cotele de pescuit

Aproape 40% dintre pescarii comerciali autorizați în Delta Dunării nu au realizat nici 75% din cotele de captură alocate în 2025 și riscă să nu mai primească permis anul acesta, a declarat guvernatorul Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Bogdan Bulete. Din totalul de 1.050 de pescari, 410 nu au atins pragul minim, în condițiile în care capturile totale au fost sub nivelul alocat.

Potrivit datelor oficiale, în 2025 pescarii din Deltă au avut dreptul să captureze peste 3 milioane de kilograme de pește, însă cantitatea raportată a fost de aproximativ 2,76 milioane de kilograme.

Potrivit guvernatorului Rezervației, este pentru prima dată în ultimii 11 ani când un număr atât de mare de pescari nu își îndeplinesc cotele alocate.

„Este pentru prima dată când avem un număr atât de mare de pescari ce nu şi-au îndeplinit cota. (...) Nu pot manifesta clemenţă faţă de un pescar despre care ştiu că a pescuit şi are zero în dreptul speciei scrumbie”, a declarat Bogdan Bulete, pentru Agerpres. 

Acesta a precizat că, în multe cazuri, pescarii nu au raportat capturi la anumite specii, în special scrumbia, ceea ce ridică suspiciuni privind pescuitul neraportat.

Suspiciuni de pescuit „la negru”

Guvernatorul ARBDD a atras atenția că o parte din capturi ar putea fi realizate fără a fi declarate oficial: „Un număr mare de pescari care nu vor primi permis înseamnă o cantitate mai mică prinsă. În teorie, va rămâne mai mult peşte în Deltă, dar sunt sceptic că această cantitate nu va fi pescuită la negru”.

În același timp, el a subliniat că o raportare corectă ar putea duce, în unele cazuri, chiar la majorarea cotelor de pescuit.

Autoritățile au decis la finalul anului trecut ca valabilitatea actelor necesare pescuitului comercial să fie prelungită până la finalul perioadei de prohibiție, respectiv 7 iunie.

După această dată, pescarii care nu și-au îndeplinit obligațiile ar putea pierde dreptul de a desfășura activitatea.

Cum se stabilesc cotele de pescuit

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării stabilește anual cotele de captură pentru fiecare pescar, în baza unui ordin al Ministerului Agriculturii.

Aceste cote sunt calculate pe baza studiilor științifice și a raportărilor făcute de pescari și operatorii din Deltă, pentru a proteja ecosistemul și a preveni supraexploatarea resurselor piscicole.

Editor : A.D.

Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
