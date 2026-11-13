Aproape 54.000 de fermieri afectați de secetă vor primi despăgubiri până la finalul anului. De ce va fi redus ajutorul pe hectar

Aproape 54.000 de fermieri vor primi despăgubiri pentru culturile de porumb şi floarea-soarelui afectate de secetă în 2025, a anunţat Ministerul Agriculturii. Plăţile, în valoare totală de 155,36 milioane de lei, trebuie finalizate până la 31 decembrie 2026. Ajutorul stabilit iniţial la maximum 333 de lei pe hectar va fi însă redus proporţional pentru toţi beneficiarii, deoarece valoarea solicitărilor depăşeşte bugetul disponibil.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) au încheiat sesiunea de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar de urgenţă destinat fermierilor afectaţi de secetă, în baza HG nr. 751/2026, modificată prin HG nr. 950/2026, conform comunicatului de presă al MADR.

Potrivit datelor centralizate la nivel naţional, au fost înregistrate 53.930 de cereri, pentru o suprafaţă calamitată de 716.894,72 hectare. Suprafaţa determinată, conform cererilor de plată aferente anului 2025, este de 865.991,52 hectare.

Bugetul alocat schemei este de 155.361.520 de lei, în timp ce valoarea totală a sprijinului solicitat se apropie de 248 de milioane de lei.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat că autorităţile au modificat modul de calcul al ajutorului pentru a elimina prevederile care îi dezavantajau pe fermieri.

„Fermierii afectaţi de secetă au nevoie de sprijin concret şi rapid, motiv pentru care am intervenit şi am deblocat actul normativ prin schimbarea modului de calcul care îi dezavantaja. Intrăm acum în linie dreaptă cu plata sumelor către cei peste 53.900 de producători agricoli care au depus cereri”, a transmis ministrul, potrivit sursei citate.

Acesta a precizat că echipele MADR şi APIA finalizează verificările administrative, astfel încât banii să ajungă în conturile fermierilor până la 31 decembrie 2026.

Ajutorul pe hectar va fi redus

Sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli ale căror culturi de porumb şi floarea-soarelui au fost afectate în proporţie de minimum 30% şi maximum 100%.

Cuantumul maxim stabilit iniţial era de 333 de lei pe hectar pentru culturile afectate în proporţie de 90%-100%, suma fiind redusă proporţional în cazul gradelor de afectare cuprinse între 30% şi 90%.

Deoarece valoarea totală a cererilor depăşeşte bugetul aprobat, ajutorul va fi diminuat proporţional pentru toţi beneficiarii.

„MADR va calcula şi va comunica APIA coeficientul de reducere liniară a sumelor cuvenite, imediat după finalizarea centralizării şi verificărilor de eligibilitate”, se arată în comunicatul ministerului.

În perioada următoare, structurile teritoriale ale APIA vor finaliza verificările necesare stabilirii eligibilităţii cererilor, iar autorizarea şi efectuarea plăţilor trebuie încheiate până la 31 decembrie 2026.

Editor : A.P.