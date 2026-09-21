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Aproape o treime dintre români spun că o duc mai rău decât anul trecut. Veniturile mici și scumpirile, principala problemă

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Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Presiunea financiară a depășit corupția în clasamentul problemelor

Aproape 32% dintre români spun că propria calitate a vieții a scăzut în ultimul an, față de 19% în 2025, potrivit celei de-a doua ediţii a Barometrului Percepţiei Bunăstării Românilor. Presiunea financiară a devenit principala problemă: aproximativ 60% dintre respondenți indică veniturile mici și creșterea prețurilor sau a taxelor drept obstacole în calea unei vieți mai bune.

Indicele Percepției Bunăstării Românilor a coborât în 2026 la 6,2 puncte din 10, de la 6,4 puncte în anul precedent, potrivit celei de-a doua ediții a cercetării realizate de IRES pentru ABS – Alianța pentru BunăStare.

În evaluarea generală, 55% dintre respondenți au indicat o bunăstare mai slabă, iar numai 16% au spus că situația lor s-a îmbunătățit. Rezultatele contrastează cu așteptările exprimate în 2025, când 51% dintre participanții la cercetare anticipau că bunăstarea lor va crește.

Separat, întrebați despre evoluția personală din ultimul an, aproape 32% dintre români au spus că propria calitate a vieții s-a deteriorat, comparativ cu 19% în ediția precedentă. Aproximativ 18% consideră că situația lor s-a îmbunătățit, în scădere de la 23%, iar aproape jumătate afirmă că nivelul de trai a rămas aproximativ la fel.

Cea mai puternică deteriorare a fost înregistrată în zona financiară. Gradul de satisfacție față de veniturile personale a coborât de la 6,1 la 5,5 puncte, cea mai mare scădere dintre toate dimensiunile analizate.

Românii sunt mai puțin mulțumiți și de posibilitatea de a-și permite o locuință confortabilă, indicatorul scăzând de la 5,7 la 5,4 puncte. Satisfacția față de posibilitățile de dezvoltare profesională la locul de muncă a coborât, la rândul său, de la 6,9 la 6,6 puncte.

Presiunea financiară a depășit corupția în clasamentul problemelor

Aproximativ 60% dintre respondenți consideră că veniturile scăzute și prețurile sau taxele ridicate sunt principalele obstacole în calea unei vieți mai bune, față de aproximativ 55% în 2025. Factorul financiar a urcat astfel pe primul loc, înaintea corupției și a lipsei de transparență din instituții.

„Rezultatele noii ediții arată cât de rapid se poate schimba percepția asupra bunăstării atunci când oamenii resimt o presiune mai mare asupra veniturilor și asupra siguranței lor financiare. Această vulnerabilitate este confirmată și de nivelul deficitului de protecție al populației, care a ajuns la o medie de 165.400 de lei pentru fiecare familie”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

Deficitul de protecție reprezintă diferența dintre resursele de care ar avea nevoie o familie pentru a-și menține nivelul de trai în cazul unui eveniment neprevăzut și banii pe care îi are efectiv la dispoziție.

„Bunăstarea înseamnă mai mult decât venituri, însă stabilitatea financiară este una dintre condițiile care ne permit accesul la educație, sănătate și o locuință adecvată și ne ajută să facem față mai bine situațiilor neprevăzute”, se arată în comunicatul UNSAR.

ABS – Alianța pentru BunăStare este o platformă inițiată de UNSAR, care reunește companii, organizații, instituții publice și experți. Proiectul urmărește să măsoare factorii care influențează calitatea vieții în România și modul în care aceștia evoluează de la un an la altul.

Editor : A.D.

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