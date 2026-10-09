Ascensoarele vor putea fi verificate mai repede în situații de criză. Ce prevede hotărârea adoptată de Guvern

Guvernul a modificat regulile privind ascensoarele și componentele lor de siguranță, pentru a permite evaluarea mai rapidă a conformității atunci când acestea sunt desemnate drept bunuri relevante într-o situație de criză. Noile proceduri se vor aplica în cadrul regimului de urgență pe piața internă prevăzut de legislația europeană.

Modificările aduc legislația națională în acord cu prevederi ale Directivei europene 2024/2749 și completează Hotărârea Guvernului nr. 410/2016, care stabilește condițiile pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune a ascensoarelor și componentelor de siguranță.

Actul normativ introduce definițiile „bunurilor relevante în situații de criză” și „regimului de urgență pe piața internă”, în conformitate cu Regulamentul european 2024/2747. Sunt prevăzute și proceduri care pot fi activate dacă ascensoarele sau componentele lor sunt încadrate în categoria bunurilor relevante pentru gestionarea unei crize.

Într-o astfel de situație, evaluarea conformității va putea fi făcută cu prioritate. În condițiile stabilite de legislația europeană, vor putea exista derogări de la anumite proceduri care impun în mod obișnuit implicarea unui organism notificat, o entitate desemnată să evalueze conformitatea produselor.

Hotărârea reglementează și folosirea standardelor și specificațiilor comune pentru prezumția de conformitate, precum și prioritizarea controalelor pe piață și cooperarea dintre autoritățile competente.

Scopul este ca, în cazul unei crize care afectează aprovizionarea sau funcționarea pieței ascensoarelor, procedurile să fie mai rapide și mai previzibile. Modificările nu elimină verificările în mod general, ci stabilesc un cadru special pentru situațiile în care este activat regimul european de urgență.

Editor : A.D.