ASF a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. Cum arată raportul și ce înseamnă pentru șoferi

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat raportul semestrial privind tarifele de referință pentru polițele auto obligatorii. Deși polița RCA este obligatorie, prețul nu este reglementat prin lege, ci stabilit liber de asigurători, a transmis ASF, pentru Digi24.ro.

Documentul, realizat de o companie independentă, se bazează pe datele statistice din ultimii cinci ani (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024) și reflectă evoluția frecvenței și severității daunelor din piață.

Instituția a avertizat că, în absența unui reper precum tariful de referință, pot apărea situații în care anumite categorii de șoferi primesc oferte excesiv de mari, riscând să rămână neasigurați și să lase terții fără despăgubiri.

Acesta este motivul pentru care legea prevede existența sistemului „asiguratului cu risc ridicat”, ce folosește tariful de referință drept bază de calcul.

Potrivit ASF, tarifele au înregistrat creșteri moderate față de raportul din anul precedent:

Persoane fizice: +5,4% pentru autoturisme, +5,2% pentru vehicule de transport bunuri

Persoane juridice: +3,5% pentru autoturisme, +3,2% pentru vehicule de transport bunuri

De ce este necesar tariful de referință RCA

În răspunsul oficial transmis Digi24.ro, ASF a explicat faptul că piața RCA este una complet liberă, în care asigurătorii își stabilesc prețurile fără intervenția legislativă.

„Achiziționarea RCA are loc într-o piață liberă și concurențială. Prețul nu este stabilit prin lege, ci rezultă din ofertele asigurătorilor și alegerile consumatorilor”, a subliniat instituția.

Fără un reper obiectiv, unele companii ar putea considera anumite categorii de șoferi ca fiind cu risc ridicat și le-ar putea oferi prime foarte mari.

Acest lucru poate duce la:

imposibilitatea unor șoferi de a achita primele,

renunțarea la poliță.

Ambele situații cresc riscul circulației vehiculelor neasigurate, ceea ce ar afecta direct persoanele prejudiciate în accidente.

Cum funcționează sistemul „asiguratului cu risc ridicat”

Legea stabilește un mecanism care să protejeze categoriile vulnerabile.

Sistemul „asiguratului cu risc ridicat” le permite celor respinși sau supra-tarifați în piață să obțină o poliță la o primă stabilită pe baza tarifului de referință.

ASF explică faptul că:

este actualizat periodic, pentru a reflecta schimbările din piață;

este calculat de o firmă specializată, independentă;

respectă bune practici actuariale recunoscute în industria asigurărilor;

este reprezentativ pentru întreaga piață RCA, fiind construit pe baza datelor statistice din ultimii ani.

„Tariful de referință este o componentă esențială a sistemului pentru asigurații cu risc ridicat și un instrument direct de protecție a consumatorilor”, a subliniat ASF.

Prin intermediul acestui mecanism, șoferii considerați cu risc ridicat pot primi o ofertă de preț corectă și plătibilă, evitând riscul de a circula fără RCA și protejând, în același timp, persoanele prejudiciate în eventualele accidente.

Cum se calculează tarifele de referință

În răspunsul transmis de reprezentanții ASF către Digi24.ro, aceștia au explicat că tariful de referință, denumit și prima brută de referință, este stabilit printr-un proces actuarial realizat în două etape principale.

1. Calculul primei de risc de referință (daunele așteptate)

Aceasta reprezintă valoarea necesară pentru acoperirea daunelor și se bazează pe:

frecvența daunelor,

costul mediu al daunelor,

ajustări pentru daune neavizate (IBNR),

trend și inflație,

daune mari, gestionate separat pentru a evita distorsionarea mediilor,

o marjă de siguranță pentru situațiile în care costurile reale depășesc estimările.

2. Calculul primei brute de referință (tariful final)

La prima de risc se adaugă:

cheltuielile administrative și marja de profit ale asigurătorilor,

încărcarea necesară pentru funcționarea sistemului Bonus-Malus.

ASF a oferit pentru Digi24.ro și un exemplu simplificat: pentru o primă de risc totală de 1.000 lei, tariful final de referință poate ajunge la aproximativ 1.400 lei după includerea tuturor încărcărilor.