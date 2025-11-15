Live TV

ASF a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. Cum arată raportul și ce înseamnă pentru șoferi

Andreea Dobra Data publicării:
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
De ce este necesar tariful de referință RCA Cum funcționează sistemul „asiguratului cu risc ridicat” Cum se calculează tarifele de referință

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat raportul semestrial privind tarifele de referință pentru polițele auto obligatorii. Deși polița RCA este obligatorie, prețul nu este reglementat prin lege, ci stabilit liber de asigurători, a transmis ASF, pentru Digi24.ro.

Documentul, realizat de o companie independentă, se bazează pe datele statistice din ultimii cinci ani (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024) și reflectă evoluția frecvenței și severității daunelor din piață.

Instituția a avertizat că, în absența unui reper precum tariful de referință, pot apărea situații în care anumite categorii de șoferi primesc oferte excesiv de mari, riscând să rămână neasigurați și să lase terții fără despăgubiri.

Acesta este motivul pentru care legea prevede existența sistemului „asiguratului cu risc ridicat”, ce folosește tariful de referință drept bază de calcul.

Potrivit ASF, tarifele au înregistrat creșteri moderate față de raportul din anul precedent:

  • Persoane fizice: +5,4% pentru autoturisme, +5,2% pentru vehicule de transport bunuri
  • Persoane juridice: +3,5% pentru autoturisme, +3,2% pentru vehicule de transport bunuri

De ce este necesar tariful de referință RCA

În răspunsul oficial transmis Digi24.ro, ASF a explicat faptul că piața RCA este una complet liberă, în care asigurătorii își stabilesc prețurile fără intervenția legislativă.

„Achiziționarea RCA are loc într-o piață liberă și concurențială. Prețul nu este stabilit prin lege, ci rezultă din ofertele asigurătorilor și alegerile consumatorilor”, a subliniat instituția.

Fără un reper obiectiv, unele companii ar putea considera anumite categorii de șoferi ca fiind cu risc ridicat și le-ar putea oferi prime foarte mari.

Acest lucru poate duce la:

  • imposibilitatea unor șoferi de a achita primele,

  • renunțarea la poliță.

Ambele situații cresc riscul circulației vehiculelor neasigurate, ceea ce ar afecta direct persoanele prejudiciate în accidente.

Cum funcționează sistemul „asiguratului cu risc ridicat”

Legea stabilește un mecanism care să protejeze categoriile vulnerabile.

Sistemul „asiguratului cu risc ridicat” le permite celor respinși sau supra-tarifați în piață să obțină o poliță la o primă stabilită pe baza tarifului de referință.

ASF explică faptul că:

  • este actualizat periodic, pentru a reflecta schimbările din piață;

  • este calculat de o firmă specializată, independentă;

  • respectă bune practici actuariale recunoscute în industria asigurărilor;

  • este reprezentativ pentru întreaga piață RCA, fiind construit pe baza datelor statistice din ultimii ani.

„Tariful de referință este o componentă esențială a sistemului pentru asigurații cu risc ridicat și un instrument direct de protecție a consumatorilor”, a subliniat ASF.

Prin intermediul acestui mecanism, șoferii considerați cu risc ridicat pot primi o ofertă de preț corectă și plătibilă, evitând riscul de a circula fără RCA și protejând, în același timp, persoanele prejudiciate în eventualele accidente.

Cum se calculează tarifele de referință

În răspunsul transmis de reprezentanții ASF către Digi24.ro, aceștia au explicat că tariful de referință, denumit și prima brută de referință, este stabilit printr-un proces actuarial realizat în două etape principale.

1. Calculul primei de risc de referință (daunele așteptate)
Aceasta reprezintă valoarea necesară pentru acoperirea daunelor și se bazează pe:

  • frecvența daunelor,

  • costul mediu al daunelor,

  • ajustări pentru daune neavizate (IBNR),

  • trend și inflație,

  • daune mari, gestionate separat pentru a evita distorsionarea mediilor,

  • o marjă de siguranță pentru situațiile în care costurile reale depășesc estimările.

2. Calculul primei brute de referință (tariful final)

La prima de risc se adaugă:

  • cheltuielile administrative și marja de profit ale asigurătorilor,

  • încărcarea necesară pentru funcționarea sistemului Bonus-Malus.

ASF a oferit pentru Digi24.ro și un exemplu simplificat: pentru o primă de risc totală de 1.000 lei, tariful final de referință poate ajunge la aproximativ 1.400 lei după includerea tuturor încărcărilor.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
2
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
3
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Traian-Berbeceanu01
4
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9MWE0YTg4MTE1MzJkZDIyODc0NjY5ZGJkODQ1Yjc2YTQ=.thumb (1)
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc...
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
ambasada Rusiei
Ambasada Rusiei reacționează și spune că România face „acuzații...
Ultimele știri
Ce amendă poate primi un șofer care circulă cu permisul expirat. Actele necesare pentru schimbarea carnetului de conducere
Despăgubire de 50.000 de euro pentru un turist care a călătorit în afara țării. De ce a fost oferită
Fără banii din activele rusești înghețate, Ucraina se apropie de colaps financiar. Cum afectează disputele din UE economia Kievului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sancțiuni pentru vorbitul la telefon în timpul condusului. Foto Getty Images
Ce amenzi riscă șoferii care vorbesc la telefon la volan. Se poate ajunge la suspendarea permisului de conducere
tanar pe trotineta electrica
Nicușor Dan a promulgat legea care introduce RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Care sunt limitele de despăgubire
mașini care se bușesc
Cu cât a crescut tariful de referință RCA în prima jumătate a anului. Care este concluzia ASF
În ce situații se poate suspenda permisul de conducere. Foto Getty Images
La câte puncte de penalizare se suspendă permisul de conducere. Lista contravențiilor care te pot lăsa fără carnet
Screenshot 2025-11-09 174126
Accident grav în Iași: O femeie a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat pe trotuar după o manevră periculoasă a altui șofer
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
Ce s-a ales de antrenorul numit de Gigi Becali pe banca FCSB pentru că are ”valoare umană”. Incredibil unde a...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Câți români mai cred în calificarea României la CM 2026. Procentul este unul surprinzător. Sondaj național...
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cât gaz consumă o centrală termică într-o zi de iarnă. Calcul orientativ pentru o locuință de 80 mp
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA