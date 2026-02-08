ASF anunță cifre record pentru fondurile de pensii private obligatorii

Fondurile de pensii private obligatorii au atins un nivel record la finalul lui 2025, cu active de 201,6 miliarde de lei, în creștere cu 34% într-un singur an, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară.

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, menţionează ASF.

Potrivit sursei citate, contribuţiile încasate în luna decembrie 2025 au fost în valoare de 1,88 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 408 lei.

La finalul lunii decembrie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 131,05 miliarde de lei, respectiv 65%. Acestea sunt urmate de acţiuni, cu 51,85 miliarde de lei (25,7%), şi de obligaţiuni corporative, cu 7,92 miliarde de lei (3,9% din total active).

ASF precizează că, luna decembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.458.638 de participanţi. În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital.

