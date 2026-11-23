Asociația Forestierilor din România (ASFOR) a solicitat luni punerea efectivă în aplicare a programului „Rabla pentru sobe”, destinat gospodăriilor care vor să înlocuiască aparatele vechi de încălzire cu unele mai eficiente. Organizația a argumentat că aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România se încălzesc cu lemne și nu beneficiază de amânarea mecanismului european ETS2, care vizează combustibilii fosili.

Solicitarea vine după ce Guvernul a aprobat, pe 20 noiembrie, memorandumul privind dosarele europene prioritare, document prin care România susține amânarea până în 2030 a mecanismului ETS2. Aplicarea acestuia a fost deja amânată până la 1 ianuarie 2028.

ETS2 extinde sistemul european al certificatelor de emisii la încălzirea clădirilor și transportul rutier și se aplică unor combustibili precum gazele naturale, motorina, benzina și cărbunele. Lemnul de foc și celelalte forme de biomasă solidă nu intră în sfera mecanismului.

În aceste condiții, ASFOR a susținut că amânarea ETS2 poate limita creșterea costurilor pentru gospodăriile care folosesc gaze naturale și pentru șoferi, dar nu produce un efect direct pentru familiile care se încălzesc cu lemne.

„Amânarea ETS2 protejează factura la gaz și la carburanți, iar prudența este de înțeles. Gospodăriile care se încălzesc cu lemne nu intrau însă sub incidența acestei taxe. Pentru ele, soluția este o sobă eficientă, iar programul care o finanțează există pe hârtie din martie 2025. Înainte să vorbim despre extindere, programul trebuie pornit”, a declarat președintele ASFOR, Ciprian Dumitru Muscă.

Statul ar acoperi până la 10.000 de lei din costul unei sobe

Programul „Rabla pentru sobe” are un buget anunțat de 500 de milioane de lei. Statul ar urma să acopere 70% din costul achiziționării unei sobe eficiente, dar nu mai mult de 10.000 de lei pentru fiecare gospodărie. Aparatele finanțate pot funcționa cu lemne, peleți sau brichete și trebuie să aibă un randament de cel puțin 80%. Etapa-pilot vizează finanțarea a 50.000 de sobe în localitățile montane din 27 de județe.

Ghidul de finanțare a fost aprobat prin Ordinul nr. 606/2025 și publicat în Monitorul Oficial pe 11 martie 2025. Primăriile din zona montană s-au putut înscrie în program în perioada 31 martie-11 aprilie, însă etapa destinată gospodăriilor nu a mai fost deschisă.

„Programul „Rabla pentru sobe” face opusul unei interdicții: statul plătește 70% dintr-o sobă nouă, care arde tot lemne, peleți sau brichete, cu un randament de minimum 80%. Ghidul de finanțare al programului «Rabla pentru sobe» a fost aprobat prin Ordinul nr. 606/2025 și publicat în Monitorul Oficial la 11 martie 2025. Primăriile din zona montană s-au putut înscrie între 31 martie și 11 aprilie 2025. La 18 iunie 2025, Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat suspendarea lansării programelor de finanțare. De la publicarea ordinului au trecut peste 20 de luni, iar gospodăriile vizate au intrat în a doua iarnă fără ca programul să ajungă la ele”, a precizat ASFOR.

Datele Ministerului Mediului citate de asociație indică un randament mediu de numai 20-25% în cazul sobelor folosite în mediul rural. Un aparat eficient ar putea reduce consumul de lemn cu până la o treime. Cele 50.000 de sobe incluse în etapa-pilot ar acoperi însă doar aproximativ 1,4% dintre gospodăriile din România care se încălzesc cu lemne.

ASFOR a respins și informațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar urma să interzică sobele pe lemne. Reprezentanța Comisiei Europene în România a precizat, în martie 2025, că nu intenționează să elimine treptat sobele pe bază de lemn, cărbune sau peleți.

Regulile europene de proiectare ecologică stabilesc condiții pentru aparatele noi introduse pe piață și nu se aplică sobelor deja instalate în locuințe.

Cât ar putea costa introducerea ETS2

ASFOR a estimat că, la un preț cuprins între 45 și 70 de euro pentru o tonă de carbon, aplicarea ETS2 ar adăuga între 0,55 și 0,85 lei la prețul unui litru de motorină și între 45 și 70 de lei la prețul unui megawatt-oră de gaz, fără TVA.

Pentru o gospodărie încălzită cu gaze naturale, costul suplimentar s-ar situa, potrivit calculelor organizației, între 450 și 700 de lei pe an. În cazul gospodăriilor care folosesc lemne, ASFOR a estimat că impactul direct ar fi zero.

Asociația a arătat astfel că amânarea mecanismului poate proteja temporar consumatorii de gaze și carburanți, dar nu rezolvă problema consumului ridicat de lemn din locuințele dotate cu sobe vechi și ineficiente.

ASFOR cere finanțarea programului din bani europeni

ASFOR a propus ca programul „Rabla pentru sobe” să fie inclus ca măsură distinctă în Planul Național Social pentru Climă și să fie finanțat din Fondul Social pentru Climă.

Fondul a fost creat pentru sprijinirea gospodăriilor vulnerabile în contextul introducerii ETS2 și funcționează în perioada 2026-2032. Alocarea estimată pentru România este cuprinsă între cinci și șase miliarde de euro, dintre care aproximativ 3,4 miliarde de euro ar urma să fie destinate eficienței energetice a clădirilor.

„Calendarele au fost însă despărțite: taxa a fost amânată la 2028, iar fondul funcționează din 2026 până în 2032. Alocarea estimată pentru România este cuprinsă între cinci și șase miliarde de euro, din care aproximativ 3,4 miliarde pentru eficiența energetică a clădirilor. Dacă ETS2 ar porni în 2030, așa cum susține România, taxa ar începe cu doi ani înainte de închiderea fondului. Etapa-pilot a programului „Rabla pentru sobe”, de 500 de milioane de lei, reprezintă mai puțin de 2% din alocarea României”, a mai transmis asociația.

ASFOR a solicitat și publicarea unui calendar pentru încheierea contractelor cu primăriile și realizarea decontărilor. După încheierea etapei-pilot, organizația a propus extinderea programului la toate gospodăriile din România care se încălzesc cu lemne.

Editor : A.D.