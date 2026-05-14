Asociația lui Adrian Năstase rămâne fără statut de utilitate publică. Ţoiu: „Nu este un titlu pe viață”

Oana Țoiu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
„Utilitatea publică nu este un titlu primit pe viață” Dominic Fritz: „Vor pierde și privilegiul de a folosi vila de pe Kiseleff” Ce este și cu ce se ocupă ADIRI

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat adoptarea în şedinţa de guvern de joi a Hotărârii de Guvern privind retragerea statutului de utilitate publică al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (A.D.I.R.I.), organizație prezidată de fostul premier Adrian Năstase, la iniţiativa Ministerului Afacerilor Externe.

„Am spus, când am anunțat decizia MAE, că nu vom renunța, deoarece a trecut vremea când deciziile se luau sau se amânau în funcție de cine era deranjat de ele. Este o consecință firească a unei realități juridice clare”, a scris ministrul de Externe pe Facebook. 

Aceasta a afirmat că A.D.I.R.I. nu a mai depus rapoarte către statul român din 2019 și nu a mai publicat nimic în Monitorul Oficial din 2018: „Vorbim despre o organizație care nu a mai depus niciun raport către statul român din 2019 și care nu a mai publicat nimic în Monitorul Oficial din 2018. Șase ani de tăcere instituțională, în care statutul de utilitate publică a continuat să producă efecte fără ca obligațiile care vin la pachet cu acesta să mai fie îndeplinite”.

„Utilitatea publică nu este un titlu primit pe viață”

Țoiu susține că statutul de utilitate publică presupune obligații permanente din partea organizațiilor care îl dețin.

„Utilitatea publică a fost, până astăzi, pentru unele organizații, un titlu primit pe viață, neverificat și de nediscutat. Aceasta este o obișnuință care astăzi a luat sfârșit, pur și simplu aplicând legea”, a mai scris ministrul.

Totodată, aceasta a precizat că decizia nu înseamnă desființarea organizației și că A.D.I.R.I. își poate continua activitatea: „Statutul de utilitate publică este, în spiritul legii, un raport reciproc între stat și organizație: o recunoaștere care vine la pachet cu responsabilități continue. A.D.I.R.I. își poate continua activitatea, iar conducerea organizației poate să își aloce timp în acest sens”.

Potrivit acesteia, „existența entității juridice nu depinde de statutul de utilitate publică”.

Dominic Fritz: „Vor pierde și privilegiul de a folosi vila de pe Kiseleff”

Decizia MAE a fost anunțată inițial săptămâna trecută, însă era nevoie de adoptarea unei Hotărâri de Guvern pentru formalizarea măsurii.

Liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat recent că A.D.I.R.I. este „una dintre asociațiile controlate de Adrian Năstase” și că retragerea statutului de utilitate publică va duce și la pierderea unor beneficii.

„Au început să se agite, mai ales că, odată cu statutul de utilitate publică, vor pierde și privilegiul de a folosi vila de pe Kiseleff, care este a statului”, a declarat Fritz.

Fostul premier Adrian Năstase a criticat decizia Executivului și a susținut că asociația nu producea prejudicii statului.

„ADIRI este o instituție inteligentă a politicii externe românești din perioada Războiului Rece care trebuia lăsată să dispară în liniște, pentru că nu deranja cu nimic, nu lua bani de la MAE sau de la guvern, nu mai avea sediu, nu mai avea salariați, însă avea un prestigiu pe care nu i-l poate afecta decizia inutilă a guvernului interimar”, a reacționat acesta. 

Ce este și cu ce se ocupă ADIRI

ADIRI a avut ședința inaugurală la București în luna martie a lui 1966 și ziarul Scânteia a relatat pe 16 martie în acel an despre eveniment, potrivit blogului lui Adrian Năstase.

Asociația a fost concepută ca un cadru academic și profesional dedicat studiului dreptului internațional, relațiilor internaționale și istoriei relațiilor și diplomației românești, mai spune sursa citată.

Potrivit documentului inaugural, scopul ADIRI era: „analiza și interpretarea principiilor de politică externă ale țării noastre”, precum și promovarea „legalității internaționale” și a relațiilor internaționale bazate pe pace și cooperare.

Asociația funcționează din 1966, însă abia în iunie 2002, în timpul Guvernului Năstase, a primit statutul de utilitate publică, prin decizia privind Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale (ADIRI).

Potrivit propriului CV, Adrian Năstase a fost vicepreședinte ADIRI între 1990 și 2003, iar din 2003 și până în prezent deține funcția de președinte al organizației.

ADIRI editează Revista Română de Drept Internațional, al cărei redactor-șef este, din 2003, fostul ministru de Externe și consilier prezidențial Bogdan Aurescu, în prezent judecător la Curtea Internațională de Justiție (din februarie 2024).

Revista apare de două ori pe an, iar ultimul număr (iulie-decembrie) a fost publicat în 2025.

