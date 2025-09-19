Românii stau mai mult în casă, din cauza scumpirilor. Trei sferturi dintre ei spun că au redus ieșirile în oraș, după ce prețurile au explodat. Și în rândul proprietarilor de restaurante sunt îngrijorări - clienții sunt puțini și comenzile au scăzut. Un patron de local spune că a avut și clienți care au comandat doar o limonadă pe care au împărțit-o. Maxim 150 de lei de persoană sunt dispuși să dea românii pe o ieșire la restaurant.

Trei din 10 români ies o dată pe lună sau chiar mai rar în oraș din cauza prețurilor ridicate, arată un studiu recent.

Reporter: Cum vi se par prețurile? Cam cât dați pe mâncare?

Clientă: Cam cu 20% mai mult față de acum 3-4 luni. Am început să răresc activitățile acestea și ies cam de două ori pe lună, maxim.

Tânără: Înainte ieșeam de mai multe ori pe săptămână, dar mâncarea sănătoasă cred că e acasă.

Reporter: Cât plătiți?

Tânără: 150 de lei, poate. Mănâncă și cea mică cu noi. Între 150-200, depinde și ce mâncăm. O limonadă pentru copil - 30 de lei, cel puțin.

Aproape jumătate dintre români se uită mai întâi la prețuri, atunci când trec pragul unui restaurant. Pe locul doi este calitatea mâncării, potrivit studiului realizat de o platformă de rezervări online.

Amalia Dobre, jurnalist Digi24: Peste jumătate dintre români cheltuie între 70 și 150 de lei de persoană pentru o masă în oraș, iar 22% dintre respondenții acestui studiu spun că au un buget de maxim 70 de lei pentru o ieșire în oraș.

Tinerii ies cel mai des la restaurant, dar sunt și cei mai atenți la prețuri. Adulții rămân fideli restaurantelor unde fac vizite ocazionale.

Doina Guven, proprietar restaurant: Un cuplu de vârstnici a venit în weekend și a comandat o limonadă la două pahare. Limonada s-a împărțit în două pahare mai mici. Oamenii nu mai au bani. Vor să iasă pentru că socializarea e foarte importantă pentru toată lumea, doar că veniturile foarte mici îi fac pe oameni ori să nu mai vină, ori să comande foarte puțin. Oamenii sunt extrem de temători, ăsta e și motivul pentru care au foarte mare grijă de câți bani consumă la restaurant.

Aproape jumătate dintre români spun că dacă ar fi nevoiți să facă economii, mai întâi ar renunța la mesele în oraș.

