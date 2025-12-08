Au fost virate plăţile pentru alocaţiile copiilor şi indemnizaţiile pentru părinţi. Când îşi vor primi românii banii

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat, luni, că a virat, în data de 8 decembrie, prin agenţiile teritoriale (AJPIS), fondurile aferente lunii noiembrie 2025, pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

Instituţia a transmis că măsura a fost luată pentru ca beneficiarii să primească sumele înainte de Sărbătorile de iarnă, fiind astfel devansat calendarul obişnuit de plată.

„Pentru a ne asigura că cetăţenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, ANPIS prin agenţiile teritoriale va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care de regulă se plăteau spre final de lună. Astfel, în decembrie, drepturile persoanelor cu dizabilităţi vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie 2025, iar plata acestora prin mandat poştal se va realiza în perioada 18–24 decembrie 2025”, a precizat ANPIS.

Pentru alte tipuri de sprijin financiar: venitul minim de incluziune (VMI), alocaţia de plasament, indemnizaţia lunară de hrană pentru TBC şi alocaţia de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, plata se va efectua în funcţie de metoda de încasare aleasă de beneficiari.

Astfel, cei care primesc banii pe card vor avea sumele disponibile în 19 decembrie, în timp ce persoanele care au optat pentru plata prin mandat poştal vor intra în posesia sumelor până cel târziu la data de 24 decembrie 2025.

