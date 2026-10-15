Live TV

AUR propune ca persoanele diagnosticate cu cancer să poată ieși la pensie la 60 de ani

Data publicării:
pensionari.newsweek
Pentru a beneficia de această măsură, solicitantul ar trebui să aibă diagnosticul oncologic certificat de un medic specialist și să fi realizat stagiul minim de cotizare contributiv stabilit de lege.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Vârsta de pensionare nu ar putea depăși 60 de ani

Persoanele diagnosticate cu cancer ar putea ieși la pensie la 60 de ani dacă au realizat stagiul minim de cotizare, potrivit unei propuneri legislative a partidului AUR, depusă joi. Măsura s-ar aplica la cerere, inclusiv celor aflați în remisie, indiferent de stadiul bolii sau de capacitatea de muncă.

Proiectul prevede că reducerea vârstei standard de pensionare se acordă la cerere și nu este condiționată de pierderea capacității de muncă. Măsura s-ar adresa atât persoanelor care urmează un tratament sau se află sub monitorizare medicală, cât și celor care au încheiat tratamentul și și-au reluat activitatea profesională.

Pentru a beneficia de această măsură, solicitantul ar trebui să aibă diagnosticul oncologic certificat de un medic specialist și să fi realizat stagiul minim de cotizare contributiv stabilit de lege.

Vârsta de pensionare nu ar putea depăși 60 de ani

Deputata AUR Dumitrina Mitrea, care a inițiat proiectul alături de deputata Andra Constantinescu, susține că persoanele care au trecut printr-o afecțiune oncologică trebuie protejate de eventualele creșteri ale vârstei standard de pensionare.

Conform propunerii, vârsta de pensionare pentru această categorie ar rămâne stabilită la 60 de ani, indiferent de modificările care ar putea fi aplicate ulterior populației generale.

„Actuala lege a pensiilor mărește automat vârsta de pensionare în funcție de evoluția statistică a speranței de viață. Această formulă rigidă ignoră complet realitatea biologică a celor care au trecut prin trauma unui cancer. (…) Împreună cu colega mea, deputata Andra Constantinescu, am inițiat o propunere legislativă, pornită chiar din dialogul cu pacienții oncologici care continuă să muncească, prin care reparăm o nedreptate strigătoare la cer. Nu cerem privilegii, ci o plasă de siguranță pentru cei care au realizat stagiul minim de cotizare, dar a căror viață a fost scurtată de boală”, a declarat Dumitrina Mitrea.

Inițiatoarele proiectului susțin că persoanele care au continuat să muncească și să contribuie la sistemul public de pensii nu ar trebui excluse de la această formă de protecție doar pentru că boala nu mai este activă la momentul depunerii cererii.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
traian basescu in fata ta digi24
2
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea...
Luca Niculescu.
3
Surse: PSD intră la guvernare alături de miniștri tehnocrați propuși de Nicușor Dan. PNL...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
4
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Romania Election
5
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu...
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Digi Sport
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Stagiul minim de cotizare la pensie. Inquam Photos George Călin
Nu ai suficientă vechime pentru pensie și nu poți cumpăra anii lipsă? Ce sprijin financiar poți primi în 2026
Woman scanning pet food and reading product information in store
Un lanț de magazine din România anunță probleme tehnice. Ce servicii sunt afectate
ceremonia de predare a aeronavei C-130 Hercules către Forțele Aeriene Române
Mesajul SUA pentru România, la aproape trei decenii de Parteneriat Strategic: Două națiuni, o Alianță - „pentru pace, prin forță”
cristian-busoi
Cristian Bușoi, despre schema de sprijin pentru gazele populației: „Viitorul Guvern trebuie să ia o decizie cât mai rapid”
teanc de bancnote lei
Rectificarea bugetară, testul banilor reali. De unde acoperă statul plățile până la finalul anului
Recomandările redacţiei
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca...
nava2
Alertă în Marea Neagră: Opt marinari dispăruți după ce o navă ar fi...
nicusor dan giorgia meloni prietenii coeziunii
Nicușor Dan și Giorgia Meloni, front comun pentru bugetul UE. Cele...
Luca Niculescu.
Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare...
Ultimele știri
Nicuşor Dan şi premierul bulgar se întâlnesc astăzi cu Mark Rutte pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră
Claudiu Manda, după decizia PSD de a intra la guvernare: „Românii au nevoie de siguranţă şi de un Guvern competent şi credibil”
Serviciile de informații americane au transmis un avertisment Ucrainei privind atacurile asupra infrastructurii energetice rusești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
România a mai pierdut un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum mai poate salva Universitatea Craiova...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
Gică Popescu a tras un semnal dur de alarmă în Guvern: „Dacă nu rezolvăm această problemă, sportul românesc...
Adevărul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul...
Playtech
Cine este Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului. Detaliul din declaraţia de avere care iese în...
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Unde a fost surprins Gerard Pique, la o săptămână de la întâlnirea cu Shakira
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
„N-a plouat nici cât să se așeze praful”. Seceta ține pe loc semănatul în sudul țării
Newsweek
Pensiile inclusiv cele militare se indexează din 1 ianuarie. Pensionarii primesc între 200 și 300 lei în plus
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de un bărbat pe barca în care se afla. Imaginile sunt virale: „Nu am mai văzut așa ceva...
Film Now
Viața plină de încercări a lui RJ Mitte. A îndurat tratamente crunte, și-a întreținut familia de mic și se...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro