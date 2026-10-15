AUR propune ca persoanele diagnosticate cu cancer să poată ieși la pensie la 60 de ani

Persoanele diagnosticate cu cancer ar putea ieși la pensie la 60 de ani dacă au realizat stagiul minim de cotizare, potrivit unei propuneri legislative a partidului AUR, depusă joi. Măsura s-ar aplica la cerere, inclusiv celor aflați în remisie, indiferent de stadiul bolii sau de capacitatea de muncă.

Proiectul prevede că reducerea vârstei standard de pensionare se acordă la cerere și nu este condiționată de pierderea capacității de muncă. Măsura s-ar adresa atât persoanelor care urmează un tratament sau se află sub monitorizare medicală, cât și celor care au încheiat tratamentul și și-au reluat activitatea profesională.

Pentru a beneficia de această măsură, solicitantul ar trebui să aibă diagnosticul oncologic certificat de un medic specialist și să fi realizat stagiul minim de cotizare contributiv stabilit de lege.

Vârsta de pensionare nu ar putea depăși 60 de ani

Deputata AUR Dumitrina Mitrea, care a inițiat proiectul alături de deputata Andra Constantinescu, susține că persoanele care au trecut printr-o afecțiune oncologică trebuie protejate de eventualele creșteri ale vârstei standard de pensionare.

Conform propunerii, vârsta de pensionare pentru această categorie ar rămâne stabilită la 60 de ani, indiferent de modificările care ar putea fi aplicate ulterior populației generale.

„Actuala lege a pensiilor mărește automat vârsta de pensionare în funcție de evoluția statistică a speranței de viață. Această formulă rigidă ignoră complet realitatea biologică a celor care au trecut prin trauma unui cancer. (…) Împreună cu colega mea, deputata Andra Constantinescu, am inițiat o propunere legislativă, pornită chiar din dialogul cu pacienții oncologici care continuă să muncească, prin care reparăm o nedreptate strigătoare la cer. Nu cerem privilegii, ci o plasă de siguranță pentru cei care au realizat stagiul minim de cotizare, dar a căror viață a fost scurtată de boală”, a declarat Dumitrina Mitrea.

Inițiatoarele proiectului susțin că persoanele care au continuat să muncească și să contribuie la sistemul public de pensii nu ar trebui excluse de la această formă de protecție doar pentru că boala nu mai este activă la momentul depunerii cererii.

Editor : A.D.