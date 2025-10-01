Live TV

Aurul a atins un nivel record la burse după închiderea parțială a guvernului SUA

Cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere ordonată a activităţilor Guvernului (shutdown), ceea ce va provoca inclusiv amânarea publicării unor rapoarte economice esenţiale, transmite Bloomberg.

Aurul a ajuns la 3.875,53 dolari pe uncie, a cincea zi de creştere a cotaţiei metalului galben, după ce Senatul SUA a eşuat marţi într-o ultimă încercare de a evita închiderea unei părţi din serviciile sale federale, iar Casa Albă a cerut agenţiilor "să execute planurile pentru închiderea în mod ordonat", primul astfel de eveniment din ultimii şapte ani.

O suspendare a operaţiunilor la nivel federal riscă să provoace noi presiuni asupra dolarului, în timp ce ar putea fi întârziată publicarea unor rapoarte esenţiale care să evalueze economia SUA, inclusiv datele privind şomajul, programate vineri.

Cotaţia aurului a crescut anul acesta cu peste 47%, fiind în grafic pentru cel mai semnificativ câştig anual începând din 1979. Raliul este sprijinit de cererea puternică a băncilor centrale, de potenţiala slăbiciune a dolarului american şi de reluarea ciclului de relaxare a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed).

În plus, analiştii apreciază că incertitudinea provocată de schimbările din componenţa comitetului de politică monetară de la Fed precum şi provocările continue la adresa independenţei Fed sunt favorabile pentru scumpirea aurului.

