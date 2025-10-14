Cartofi, lapte sau ouă - sunt doar câteva dintre produsele care pot fi cumpărate de la automate care funcționează non-stop. Fermierii spun că în acest fel economisesc timp, forță de muncă și oferă clientului un produs mai ieftin decât în magazine.

Pentru a cumpăra un sac de cartofi trebuie ales, introdus numărul compartimentului și apoi efectuată plata cu cardul.

Automatul a fost pus în comuna Săcele, județul Brașov, în urmă cu doi ani. Proprietarul spune că așa scutește mult timp si economisește bani. Se gândește ca la anul să vândă la fel ceapă și morcovi.

Ioan Bondi, producător cartofi: „De multe ori producătorii nu au timp să stea să vândă și atunci e și asta o modalitate mult mai ușoară. E o aplicație prin SMS și ne anunță care cușetă, ce valoare s-a cumpărat, câte sunt goale, câte sunt pline”.

Bărbatul a cultivat 13 hectare de cartofi și întreaga familie se ocupă de selectare și ambalare. Sacii sunt pregătiți în depozit pentru ca stocul de la automat să fie refăcut în cel mai scurt timp.

Melinda Bondi: „Aici se vad cartofii depozitați... sunt trei soiuri diferite, plase de cinci, respectiv de zece kg”.

Clienții spun că e mult mai ușor să facă cumpărături de la automat, decât în piață:

- „Mi a plăcut că au pus și la 5 kg și la toate dimensiunile și cartofii sunt foarte buni eu iau frecvent dar acum mi se pare foarte rapid”.

- „Cine nu vrea să piardă timpul să meargă în supermarket, vine aici și achiziționează și merge acasă”.

- „O idee foarte bună, că măcar producătorii locali poate să-și vândă marfa, nu doar în supermarketurile astea multinaționale. Poate și ceva cartofi de calitate mai bună decât ce se aduce de dincolo”.

În Brașov sunt automate la care se vinde și lapte. O sticlă de 1,5 litri costă 10 lei.

Ioan Cristolovean, producător lapte: „Am două automate care funcționează. Laptele provine din ferma noastră. Vindem direct din producția noastră. Avem oameni care aprovizionează zilnic laptele în dozatoare”.

- „Mai mereu iau de aici ori din Bartolomeu unde mai are dozatorul e de calitate foarte bună”, spune un client.

În Timișoara, oamenii cumpără și ouă de la automat. O caserolă cu 10 ouă costă 12 lei.

- „Eu folosesc de mult timp. Am mai consumat, sunt bune, am nimerit ouă proaspete. E o idee bună. Poate că ar trebui să fie mai dese”.

Astfel de automate sunt și în alte zone din țară, iar un alt avantaj este că sunt disponibile non-stop.

