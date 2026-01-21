Live TV

Autoritatea Electorală Permanentă pregătește reducerea salariilor cu 10%: câți bani ar putea economisi în 2026

Adrian Țuțuianu.
Adrian Țuțuianu. Foto: gov.ro
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a anunţat miercuri că a realizat o simulare privind impactul reducerii cu 10% a cheltuielilor de personal în anul 2026, măsură care ar duce la economii de aproximativ patru milioane de lei.

„Am făcut o simulare pe ceea ce ar însemna reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în anul 2026, pornind de la proiectul de lege pe care Guvernul intenţionează să-l promoveze prin angajarea răspunderii. Aceasta va însemna o reducere a costurilor cu circa patru milioane de lei. Dar vreau să fiu foarte clar că, indiferent dacă se adoptă sau nu această lege, instituţia va fi reorganizată”, a declarat Adrian Ţuţuianu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Şeful AEP a spus că este de acord cu mai multe dintre propunerile făcute de preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, privind reforma în administraţia publică.

Reorganizare la nivel teritorial

Ţuţuianu a precizat că vor fi operate schimbări importante şi în structura teritorială a instituţiei. În opinia sa, actualul sistem cu direcţii teritoriale nu mai este justificat: „Nu e normal să avem direcţii teritoriale. Cred că putem să ne organizăm în teritoriu la nivel de birou sau de serviciu, în funcţie de nişte criterii, cum ar fi numărul de secţii de vot, numărul de alegători înscrişi în lista electorală permanentă, respectiv mărimea judeţului”.

Acesta a oferit şi exemple concrete, subliniind diferenţele dintre judeţe: „Una e să gestionez procesul electoral în Bucureşti, unde sunt 1.200 de secţii de vot, toate în acelaşi oraş, şi alta e la Suceava, unde până la o localitate trebuie să parcurgi 200 de kilometri.”

Potrivit acestuia, reorganizarea va ţine cont de aceste criterii, dar şi de altele care vor fi analizate în interiorul instituţiei.

Schimbări şi la nivel central

Reorganizarea nu va viza doar structurile din teritoriu, ci şi pe cele centrale. Deşi AEP funcţionează în baza statutului funcţionarului parlamentar, conducerea instituţiei va aplica principiile din Codul administrativ.

„Pe legea care este acum în transparenţă, un serviciu trebuie să aibă şase angajaţi plus un şef, o direcţie – 15 oameni, o direcţie generală – aproximativ 20 de persoane, după noua reglementare”, a mai precizat Adrian Ţuţuianu.

El a adăugat că vor fi menţinute structurile mai mici, în special în teritoriu şi în zona serviciilor de suport, chiar dacă biroul nu este prevăzut explicit ca structură funcţională în Codul administrativ.

Reforma anunţată de conducerea AEP vine în contextul eforturilor mai largi ale Guvernului de reducere a cheltuielilor bugetare şi de eficientizare a administraţiei publice.

