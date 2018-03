Autoritatea pentru muncă a UE, cu sediul în România?

Comisia Europeană propune înfiinţarea unei autorităţi europene a muncii, care ar putea avea sediul în România, a declarat, miercuri, Angela Cristea, şefa reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.

Foto; Guliver / GettyImages

"Comisia Europeană face trei propuneri. Prima este crearea unei agenţii europene a muncii. A doua este o recomandare ca toate persoanele cu activităţi independente să poată beneficia de un pachet minim de şase servicii de protecţie socială. A treia este de creare a unui sistem de monitorizare a modului în care statele membre au reuşit să asigure această protecţie socială pentru toate persoanele care lucrează pe teritoriul Uniunii Europene", a precizat Cristea, potrivit Agerpres.ro.



Ea a susţinut că este nevoie de această agenţie întrucât în momentul de faţă există niveluri foarte diferite de protecţie socială de la un stat membru la altul, dar şi între diverse categorii de angajaţi din aceeaşi ţară.

Comisia a propus înfiinţarea acestei agenţii pe parcursul acestui an, însă decizia este a statelor membre.



"Vom discuta săptămâna aceasta cu miniştrii de resort, iar săptămâna viitoare cu şefii de stat şi de guvern, pentru că aceştia s-au angajat deja în noiembrie 2017 că vom construi acest pilon de drepturi sociale în Uniunea Europeană. România are câteva şanse de a găzdui sediul agenţiei, una dintre şanse fiind faptul că nu are o astfel de agenţie, fiind în acelaşi timp unul dintre statele mari din UE. Depinde cum îşi va juca România această şansă", a mai spus Cristea.