Live TV

Autoritățile locale din mediul rural ar putea scăpa de obligația asigurării pazei, dacă au sisteme de supraveghere video

Andreea Dobra Data publicării:
Increase Use Of CCTV For Traffic Fines Raises £300 Million
Sursa foto: Getty Images
Din articol
Consiliile județene ar putea sprijini financiar serviciile de evidență a persoanelor Proceduri obligatorii pentru controlul lucrărilor de construcții Cheltuielile centrelor militare, suportate de Ministerul Apărării

Autoritățile locale din mediul rural care au instalate și utilizează sisteme de supraveghere video ar putea să nu mai fie obligate să asigure personal de pază, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice, publicat în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Documentul include mai multe măsuri care vizează organizarea serviciilor publice locale, finanțarea unor structuri administrative și întărirea controlului în domeniul construcțiilor.

Măsura este justificată prin faptul că sistemele moderne de monitorizare pot asigura un nivel suficient de supraveghere, reducând costurile administrative pentru comunele care se confruntă frecvent cu bugete limitate.

În același timp, decizia nu elimină posibilitatea menținerii personalului de pază acolo unde autoritățile locale consideră necesar, ci doar elimină obligativitatea legală.

CITEȘTE ȘI: Proiect de OUG: Impozit mai mare pentru construcțiile ilegale și reguli noi pentru impozitul auto. Ce se schimbă pentru proprietari

Consiliile județene ar putea sprijini financiar serviciile de evidență a persoanelor

Proiectul introduce și posibilitatea ca serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, organizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, să fie sprijinite financiar de consiliile județene.

Astfel, pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital, consiliile județene ar putea aloca sume din veniturile proprii, în completarea fondurilor deja prevăzute în bugetele locale.

Măsura urmărește să asigure funcționarea în condiții mai bune a acestor servicii, considerate esențiale pentru eliberarea documentelor de identitate și gestionarea evidenței populației.

Proceduri obligatorii pentru controlul lucrărilor de construcții

O altă prevedere introduce obligația autorităților administrației publice locale de a aproba proceduri clare privind organizarea și exercitarea controlului în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții.

Autoritățile locale vor avea la dispoziție un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței pentru a adopta aceste proceduri și pentru a stabili modul de urmărire a măsurilor dispuse în urma controalelor.

Scopul este creșterea disciplinei în construcții și reducerea situațiilor în care lucrările sunt realizate fără respectarea autorizațiilor sau a prevederilor legale.

CITEȘTE ȘI: Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor din administrație. Care sunt măsurile propuse

Cheltuielile centrelor militare, suportate de Ministerul Apărării

Proiectul stabilește, de asemenea, că finanțarea cheltuielilor necesare funcționării centrelor militare va fi asigurată din bugetul Ministerului Apărării Naționale, măsura având ca scop delimitarea mai clară a responsabilităților financiare între instituțiile statului.

Proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice se află în prezent în consultare publică, iar forma finală urmează să fie stabilită după analizarea propunerilor și observațiilor primite în această etapă.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
dan mihalache
2
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
putin
5
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL din SUA. România și Africa, noile opțiuni
documente secrete
Secretul fiscal ar putea fi restrâns. Guvernul propune schimb mai amplu de informații între instituții și liste publice cu datornici
case in constructie
Proiect de OUG: Impozit mai mare pentru construcțiile ilegale și reguli noi pentru impozitul auto. Ce se schimbă pentru proprietari
Sistem Patriot
SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de sisteme Patriot în România și Polonia, spune Zelenski
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor din administrație. Care sunt măsurile propuse
Recomandările redacţiei
sediul comisiei europene
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile...
File: Jefferey Epstein Court Case
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime...
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea...
marco rubio profimedia
De ce complimentele lui Rubio față de Europa nu au păcălit pe nimeni...
Ultimele știri
Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein”, la care aceasta va fi supusă
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare
Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A intrat în direct și Radu Naum nu s-a putut abține: ”Este de neiertat! Uitați-l”. Lăcătuș a intervenit: ”Ce...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...