Autoritățile locale din mediul rural ar putea scăpa de obligația asigurării pazei, dacă au sisteme de supraveghere video

Autoritățile locale din mediul rural care au instalate și utilizează sisteme de supraveghere video ar putea să nu mai fie obligate să asigure personal de pază, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice, publicat în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Documentul include mai multe măsuri care vizează organizarea serviciilor publice locale, finanțarea unor structuri administrative și întărirea controlului în domeniul construcțiilor.

Măsura este justificată prin faptul că sistemele moderne de monitorizare pot asigura un nivel suficient de supraveghere, reducând costurile administrative pentru comunele care se confruntă frecvent cu bugete limitate.

În același timp, decizia nu elimină posibilitatea menținerii personalului de pază acolo unde autoritățile locale consideră necesar, ci doar elimină obligativitatea legală.

Consiliile județene ar putea sprijini financiar serviciile de evidență a persoanelor

Proiectul introduce și posibilitatea ca serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, organizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, să fie sprijinite financiar de consiliile județene.

Astfel, pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital, consiliile județene ar putea aloca sume din veniturile proprii, în completarea fondurilor deja prevăzute în bugetele locale.

Măsura urmărește să asigure funcționarea în condiții mai bune a acestor servicii, considerate esențiale pentru eliberarea documentelor de identitate și gestionarea evidenței populației.

Proceduri obligatorii pentru controlul lucrărilor de construcții

O altă prevedere introduce obligația autorităților administrației publice locale de a aproba proceduri clare privind organizarea și exercitarea controlului în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții.

Autoritățile locale vor avea la dispoziție un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței pentru a adopta aceste proceduri și pentru a stabili modul de urmărire a măsurilor dispuse în urma controalelor.

Scopul este creșterea disciplinei în construcții și reducerea situațiilor în care lucrările sunt realizate fără respectarea autorizațiilor sau a prevederilor legale.

Cheltuielile centrelor militare, suportate de Ministerul Apărării

Proiectul stabilește, de asemenea, că finanțarea cheltuielilor necesare funcționării centrelor militare va fi asigurată din bugetul Ministerului Apărării Naționale, măsura având ca scop delimitarea mai clară a responsabilităților financiare între instituțiile statului.

Proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice se află în prezent în consultare publică, iar forma finală urmează să fie stabilită după analizarea propunerilor și observațiilor primite în această etapă.