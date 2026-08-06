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Video Autostrada Bucureștiului se apropie de final. Ultima grindă a fost montată pe pasajul peste DN7

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A0 autostrada centura borna
Captură foto din video postat pe contul de Facebook al lui Ionel Scrioșteanu
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Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor  Ionel Scrioșteanu a anunțat că a fost montată ultima grindă din beton necesară pentru podurile și pasajele aferente celor 102 kilometri ai Autostrăzii Bucureștiului (A0), un moment pe care îl consideră „o etapă importantă” în realizarea inelului de autostradă de centură a Capitalei.

„În această noapte încheiem o etapă importantă pentru Autostrada Bucureştiului - A0. Este montată ultima grindă din beton din cele aproximativ 5.000 care au fost necesare pentru podurile şi pasajele aferente celor 102 km ai inelului de centură la nivel de autostradă”, a transmis Scrioșteanu, într-un mesaj video postat joi pe Facebook.

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Potrivit acestuia, ultima grindă a fost amplasată pe deschiderea centrală a pasajului peste DN7, aferent lotului 1 al A0 Nord. „În total, pe acest pasaj au fost montate 232 de grinzi, iar pe tot lotul 581”, a precizat oficialul.

Pe sectorul sudic al autostrăzii, cu o lungime de 50 de kilometri, au fost montate 649 de grinzi pe lotul 1, 811 pe lotul 2 și 1.050 pe lotul 3, în total 2.509 grinzi.

Referitor la sectorul nordic, care însumează 52 de kilometri, Scrioșteanu afirmă că „n-am mai numărat, dar sunt cel puţin la fel de multe, aici având şi cel mai lung pod, de 1,3 km peste lacul Cernica”.

În total, pe Autostrada Bucureștiului au fost montate aproximativ 5.000 de grinzi pentru cele 67 de poduri și pasaje construite.

Secretarul de stat a făcut și un bilanț al evoluției proiectului, amintind că în urmă cu șase ani nu exista niciun șantier deschis pe traseul A0.

„În 2020 nu aveam nici măcar un şantier pe A0, iar atunci când am spus prima dată că vreau să construim tot inelul de autostradă în următorii ani, mulţi spuneau că nici măcar nu o să începem, iar majoritatea spuneau că nu o să finalizăm nici în următorii 20-30 de ani. O parte chiar au înjurat, iar foarte puţini au crezut. Totuşi, mai avem puţin şi finalizăm acest obiectiv foarte important, iar Capitala va avea inel complet la nivel de autostradă. Am demonstrat că se poate şi la noi şi începem să avem infrastructura de mare viteză care să unească România”, a transmis Ionel Scrioșteanu.

Editor : Ana Petrescu

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