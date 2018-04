Averea personală a lui Mark Zuckerberg a crescut cu 3 miliarde de dolari în timp ce a fost audiat în Congres. Cum a fost posibil

Mark Zuckerberg a evoluat foarte mult pe plan personal de la debutul companiei Facebook la bursă. Iar această evoluție s-a văzut la audierile din Congresul american, acolo unde Zuckerberg a fost nevoit să explice rolul rețelei de socializare pe care o conduce în influențarea rezultatului alegerilor prezidențiale din 2016 și să dea explicații în scandalul Cambridge Analytica.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Îmbrăcat într-un costum conservator și cu o cravată de un albastru deschis - un outfit pe care nu l-ar purta niciodată în Silicon Valley - Zuckerberg a stat drept în scaunul martorilor pe decursul orelor grele de audieri - peste 10 în două zile. Și-a început fiecare răspuns folosind formulele „doamnă/domnule senator/domnule președinte”. A impus respect și și-a păstrat seriozitatea chiar și atunci când senatorii mai puțini familiarizați cu tehnologia i-au pus întrebări la care mulți ar fi râs. A schițat doar un zâmbet atunci când senatorul Orrin Hatch a vrut să știe cum face Facebook bani având în vedere că serviciile oferite de rețeaua de socializare sunt gratis.

„Domnul senator, prin publicitate”, a spus CEO-ul Facebook.

Acest răspuns calm, direct, aproape robotic contrastează puternic cu felul în care Mark Zuckerberg s-a comportat în 2010, la conferința All Things D, atunci când a oferit răspunsuri vagi, s-a bâlbâit și a transpirat atât de mult încât a fost nevoit să-și dea jos faimosul hanorac cu glugă, în timp ce își ștergea cu palma sudoarea de pe frunte.

Faptul că Facebook are în spate o echipă de management al crizei este evident. Iar asta s-a văzut inclusiv în atitudinea lui Zuckerberg. Facebook a bombardat în ultimele săptămâni media cu informații despre practicile companiei sau ce urmează să schimbe în urma scandalului Cambridge Analytica. O parte dintre formulările folosite în comunicate au fost preluate și de Zuckerberg în fața Congresului. Iar la asta se adaugă reclamele plătite în cotidiane din SUA și Marea Britanie prin care Facebook își cere scuze utilizatorilor.

Zuckerberg le-a reamintit, de altfel, congremenilor cât de rău îi pare pentru că a permis ca datele utilizatorilor să ajungă la Cambridge Analytica, a încercat să-i convingă cât de mare este de fapt controlul pe care Facebook îl are asupra datelor utilizatorilor și le-a spus că scopul principal al companiei este construirea unei comunități online pozitive. În plus, le-a repetat constant că Facebook a luat naștere când el avea 19 ani, în camera unui cămin al Universității Harvard - prestigioasa universitate americană la care Zuckerberg învăța și pe care a părăsit-o pentru a se dedica complet companiei pe care o fondase.

În plus, potrivit unor informații obținute de jurnaliștii New York Times, Facebook a angajat o echipă de experți în comunicare pentru a-l instrui pe Zuckerberg cum să se comporte umil și fermecător în fața Congresului. Asta în contextul în care CEO-ul Facebook are probleme la capitolul vorbit în public și poate fi defensiv, sau, dimpotrivă, agresiv în răspunsurile pe care le dă. Echipa de comunicatori a simulat inclusiv scenarii de audieri pentru al pregăti pe tânărul director de companie. Iar rezultatele s-au văzut imediat: marți, în prima zi de audieri, după un șir de întrebări care s-au întins pe parcursul a două ore, Zuckerberg a fost întrebat de președintele comisiei de audiere dacă are nevoie de o pauză. Calm și cu zâmbetul pe buze, CEO-ul Facebook a luat o gură de apă, după care a spus că mai poate răspunde la câteva întrebări înainte de pauză.

Pauza a venit la scurt timp după ce bursele s-au închis. Ce a văzut Mark Zuckerberg când s-a uitat peste istoricul zilei de tranzacții? Că acțiunile companiei au crescut cu 4,5% în timpul audierilor, la cea mai mare valoare per acțiune de la debutul scandalului, în 21 martie. Cum se traduce asta în cifre? 20 de miliarde de dolari înapoi în conturile Facebook și 3 miliarde de dolari înapoi în conturile lui Zuckerberg. Asta în contextul în care Facebook a pierdut aproximativ 100 de miliarde de dolari pe fondul scandalului Cambridge Analytica, iar averea personală a CEO-ului s-a diminuat cu alte 15 miliarde.