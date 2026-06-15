Averi și venituri fără sursă clară, în vizorul ANAF: inspectorii au descoperit creanțe de peste 540 milioane lei 

Inspectorii ANAF au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și au instituit măsuri asigurătorii de peste 123 de milioane de lei, în urma a peste 1.100 de controale desfășurate în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor bani folosiți pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau împrumuturi acordate firmelor. În multe dintre cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele proveneau din economii păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate sau bani primiți de la alte persoane, însă explicațiile nu au putut fi susținute cu documente, potrivit ANAF.

Datele centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor arată că, în perioada iulie 2025 - mai 2026, structurile ANAF cu atribuții de verificare a situației fiscale personale au desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal.

În urma acestora, inspectorii au stabilit creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 lei.

ANAF susține că este cea mai amplă acțiune din ultimii ani care a vizat verificarea situației fiscale a persoanelor fizice care nu au putut demonstra proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare.

Ce au descoperit inspectorii fiscali

Potrivit ANAF, principalele probleme identificate în urma controalelor au avut legătură cu sursele de bani folosite pentru depuneri de numerar în conturile bancare personale sau în conturile firmelor la care persoanele verificate dețineau participații, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate societăților comerciale, majorări de capital social și sume despre care contribuabilii au susținut că provin din străinătate.

Inspectorii fiscali spun că, în multe cazuri, persoanele verificate au invocat existența unor economii păstrate în numerar, venituri realizate în afara țării sau sume primite de la alte persoane fizice.

„Verificările efectuate au arătat însă că aceste explicaţii nu au putut fi susţinute prin documente şi mijloace de probă care să demonstreze valoarea sumelor, momentul obţinerii acestora şi existenţa lor efectivă în perioada verificată”, a precizat ANAF.

Instituția mai spune că, în anumite situații, inspectorii au constatat lipsa trasabilității banilor declarați de persoanele controlate.

„Pe de o parte, persoanele indicate ca sursă a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru acordarea acestora, iar pe de altă parte nu existau documente care să confirme provenienţa şi circuitul banilor. Aceste constatări au condus la stabilirea situaţiei fiscale reale şi la calcularea obligaţiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat”, potrivit comunicatului de presă.

Alexandru Nazare: „Instrumentele digitale produc efecte concrete„

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că rezultatele controalelor arată că analiza de risc și verificările fiscale realizate cu ajutorul instrumentelor digitale produc rezultate concrete.

„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc şi verificare fiscală susţinute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete şi contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern şi credibil presupune reguli aplicate uniform, transparenţă şi capacitatea statului de a verifica situaţiile în care există diferenţe semnificative între veniturile declarate şi patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat acesta.

În paralel cu identificarea veniturilor fără sursă justificată, inspectorii ANAF au descoperit și alte tipuri de venituri nedeclarate, inclusiv venituri din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, transferul titlurilor de valoare sau venituri obținute din străinătate.

Cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite suplimentar în perioada iulie 2025 - mai 2026 au fost:

23.075.130 lei - DGRFP Ploiești - AJFP Prahova;

22.538.669 lei - DGRFP București - Serviciul Verificări Fiscale;

21.580.410 lei - DGRFP București - Serviciul Verificări Fiscale.

Doar în luna mai 2026, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 54.636.713 lei, în urma a 56 de decizii de impunere.

Cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite în luna mai au fost:

10.978.817 lei - DGRFP Iași - Serviciul Verificări Fiscale;

5.847.184 lei - DGRFP Brașov - AJFP Alba;

3.950.297 lei - DGRFP Craiova - AJFP Gorj.

Editor : A.D.