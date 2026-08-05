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Avertisment ASF pentru investitori. Documentele „Licență de Broker” pot fi false și nu dovedesc autorizarea

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laptop semn avertizare
Foto: Autoritatea de Supraveghere Financiară Facebook
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Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează investitorii cu privire la apariția unor documente intitulate „Licență de Broker”, prezentate în mod fals ca fiind emise sau avizate de instituție. Reprezentanții ASF subliniază că astfel de documente nu atestă autorizarea unei persoane sau companii pentru a presta servicii și activități de investiții în România.

„Prezentarea unui astfel de document nu dovedeşte că persoana sau entitatea respectivă este autorizată să ofere servicii şi activităţi de investiţii în România”, transmite ASF, într-un comunicat de presă.

Instituția le recomandă investitorilor să nu transfere bani, să nu semneze contracte și să nu ia decizii de investiții doar pe baza unor documente care par oficiale.

Autoritatea precizează că statutul unei entități poate fi verificat exclusiv în Registrul public al ASF, singura sursă oficială care confirmă dacă o persoană sau o companie este autorizată să ofere servicii și activități de investiții în România.

Totodată, ASF îi îndeamnă pe investitori să se informeze doar din surse oficiale, subliniind că o verificare care durează doar câteva secunde îi poate proteja de fraude și de pierderi financiare.

Editor : Ana Petrescu

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