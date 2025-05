Orice guvern va veni la putere, va fi unul fragil, iar România are nevoie de un executiv credibil, care să adopte cât mai repede un pachet de măsuri de corecție a deficitului bugetar, a avertizat, într-o intervenție în exclusivitate pentru digi24, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. O clarificare a situației în care se află acum țara ar putea veni odată cu data de 18 mai, deși există pericolul ca actuala criză politică să persiste, a adăugat Dăianu.

Deficit estimat de 8% la finalul anului

„Este pentru prima dată când ne confruntăm cu o situație politică atât de încrâncenată și nu cu probabilitatea, ci cu certitudinea că orice guvern care se va forma - indiferent de cine va fi locatarul de la Cotroceni- va fi un guvern fragil. Fragilitatea guvernelor în Europa, în lume, nu este de bun augur, mai ales pentru o țară care are deficite foarte mari, ce reclamă o corecție”, a precizat Daniel Dăianu, adăugând că „în plus, intervine pachetul de măsuri concrete care să realizeze această corecție, Ajustarea deficitului, implicit și a celui de concurent nu se poate fără cost. Eu văd în ultimele zile - inclusiv eu am fost evocat - că aș sugera căi pentru a se evita costul acestei corecții. Nu există așa ceva, nu se poate...”

Măsurile care au fost adoptate la finele anului trecut contribuie la plasarea deficitului bugetar - un deficit probabil la finele acestui an de aproximativ 8% - chiar peste 8% din PIB

Președintele Consiliului Fiscal a punctat că, în opinia sa, demisia fostului premier Marcel Ciolacu a venit într-un moment nepotrivit.

„Știți, există o vorbă în România: «Tebuie să-ți porți crucea». N-ai făcut-o la sfârșitul anului trecut (n.r. să demisioneze), nu trebuia să o faci acum... iar o explicație elementară are întâietate: fiindcă acesta este un guvern interimar, are puterile ciuntite. Nu poate adopta un pachet de corecție bugetară, să nu spun numai fiscală, o corecție bugetară printr-o ordonanță de urgență. Așa ceva nu se poate.”

Provocări extreme pentru noul guvern

„Oricare guvern (n.r. va veni la putere) va fi unul fragil. Guvernul va avea de gestionat o situație foarte complicată, cu o țară divizată, cu cele două părți între care punți de legătură nu se întrevăd. E foarte greu să conduci o asemenea țară. (...) Există exemple de coabitare în Europa, pentru că adesea este invocat exemplul polon. Avem acolo o coabitare, care s-ar putea să continue după cele două scrutinuri, între Andrzej Duda, președinte și un guvern condus de Donald Tusk. Tensiuni au existat, există, dar pe chestiunile mari,legate de absorbția fondurilor europene, controlul deficitelor, obținerea de sprijin militar la Statele Unite de la europeni pentru a rambursa capacitatea de apărare a Poloniei... Aici nu există un contencios între cele două părți”, a explicat Dăianu.

La ce se pot aștepta românii cu rate la bănci

„Vom avea o lămurire a situației politice într-un anume sens. Într-un alt sens se poate adânci chestiunea politică. Opinia mea este că România nu are nevoie de alte runde de alegeri, de forțarea unui nou scrutin. Nu avem nevoie de așa ceva.

Țara este obosită, oamenii sunt obosiți. Răbdarea celor care ne finanțează nu este nelimitată.

Suntem avertizați în analize ale băncilor mari, ale agenților de rating și în analize ale instituțiilor care au greutate din acest punct de vedere, inclusiv Banca Națională. Banca Națională, de câțiva ani, pe lângă ceea ce noi spunem în mod sistematic, a subliniat problema fiscală ca un mare risc pentru politica monetară și pentru stabilitatea țării. Noi nu suntem în zona euro, deci avem un risc valutar”, a subliniat președintele Consiliului Fiscal, întrebat ce se va întâmpla atât cu ratele la bănci ale românilor, dar și cu evoluția cursului leu-euro.

„Ratele care depind de evoluțiile de pe piața monetară depind de mersul leului în raport cu euro, dar totul se rezumă la două chestiuni care reclamă soluționare: să avem un guvern credibil, nu un guvern fragil, care ia unele măsuri, ne trezim cu oameni în stradă, Guvernul poate să cadă... vă dați seama?”

Măsurile pe care noul guvern ar trebui să le ia urgent

Daniel Dăianu a avertizat că pachetul de măsuri de corecție pentru corectarea deficitului trebuie adoptat cât mai repede.

„Însă, pe termen mediu și pe termen lung rămânem cu o țară fracturată. Și aici eu nu pot să dau un răspuns. Mai avem țări cu asemenea sciziuni în privința electoratului în state membre ale Uniunii Europene, dar unele dintre ele fac parte din zona euro. Unii lideri ale partidelor, care sunt mai mult decât eurosceptice, când au văzut că pozițiile lor, viziunea pe care o îmbrățișează se poate solda cu costuri foarte mari pentru țările lor, au lăsat-o mai moale. (...) Eu cred că unii nu înțeleg cât de integrată este economia a României în cea a Uniunii Europene, în lanțurile de aprovizionare și de producție din Uniunea Europeană. Dacă ai încerca să transformi această integrare în lanțurile de producție și de aprovizionare din Uniunea Europeană, atunci într-adevăr ai provoca stricăciuni foarte mari”, a subliniat Dăianu, în intervenția pentru digi24.

Președintele Consiliului Fiscal este de părere că noul executiv trebuie să aplice mai multe măsuri cu prioritate.

„Este nevoie de această corecție. Este o măsură care trebuie luată, mai ales că se va vedea în reducerea deficitului bugetar numai pentru a doua parte a anului. Cu cât prelungim mai mult, cu atât cât piețele vor fi mai nervoase. Aceasta este, hai să spunem, prima măsură. A doua măsură care trebuie să fie luată este legată de (...) o înțelegere clară - și prin declarații, și prin măsuri - că noi depindem foarte mult de fonduri europene. Realitatea este - nu place unora - dar eu am spus clar:

Fără bani europeni noi ne-am asfixia. Banii europeni contribuie mai mult decât jumătate la finanțarea investițiilor noastre.

Absorbția banilor europeni exprimă și un atașament la proiectul Uniunii Europene”, a arătat Dăianu.

Efectele crizei economice, în special după fluctuațiile cursului leu-euro, se vor resimți în creșterea prețului la raft, a avertizat liderul Consiliului Fiscal.

„Se vor vedea... ele vor întârzia cel mult două săptămâni. Banca Națională a intervenit cu prețul pierderii din rezervele valutare a câtorva miliarde și a făcut-o pentru ca leul să nu se ducă la vale.”

