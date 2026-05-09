Exclusiv Avertismentul antreprenorilor români: Poți să bușești economia relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani, să reconstruiești

„Economia trebuie păzită de isteria politică, înainte ca aceasta să devină isterie economică” 

Sergiu Neguț, președinte Romanian Business Leaders, a declarat, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că „ce avem în momentul ăsta în economie are niște potențial de criză acumulat, dar care, dacă este tratat corespunzător, nu are niciun motiv să ducă, în ceea ce înțelegem, o criză economică”. El susține că „o volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea”. „Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de reparat, de reparat de niște administratori responsabili”, arată Neguț. Antreprenorul avertizează că „reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani, să reconstruiești ce ai pierdut”. 

„Nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa, au simțit impactul.

Criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de reparat, de reparat de niște administratori responsabili. Eu cred că ce avem în momentul ăsta în economie are niște potențial de criză acumulat, dar care, dacă este tratat corespunzător, nu are niciun motiv să ducă, în ceea ce înțelegem, o criză economică.

Ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani, să reconstruiești ce ai pierdut. Dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna, cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro, diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu îi poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat... Cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe”, avertizează antreprenorul Sergiu Neguț. 

El a lansat un apel la protejarea economiei naționale de isteria politică, înainte ca aceasta să devină isterie economică. 

„Ca să construiești un viitor coerent - noi ne pricepem la zona asta de economie, de business, câte unii dintre noi -, iar în zona asta noastră de economie, de business, ai nevoie de predictibilitate, ai nevoie de claritate și, vă spun sincer, ai nevoie de optimism. Ca să poți să faci investiții, ca să poți să-ți asumi riscuri. Și lucrurile astea nu se pot face dacă noi trăim permanent într-o isterie colectivă. Și sentimentul este că atunci când în țară e multă isterie politică și isteria asta politică tinde să ajungă isterie economică, economia trebuie păzită.  

Economia trebuie păzită de niște oameni care teoretic ar trebui să fie și ei tot în zona politică. Dar dacă scena este ocupată de isterie politică, noi trebuie să facem toți împreună, toată societatea, tot ce depinde de noi, să nu ajungem la isterie economică. Că isteria economică e aia care este cu pierderi de joburi, cu distrugere de creștere economică, cu oameni care au lipsuri majore și care creează instabilitate socială și toate celelalte”, spune Sergiu Neguț.  

Reprezentantul RBL crede că e prea multă isterie pe scena publică, „mulți oameni încruntați și pesimiști și care trâmbițează catastrofa și care se umplu unii pe alții de invective”.

Dar remediul pe care îl propune nu este de natură politică, ci unul de atitudine colectivă. 

„Lumea care funcționează bine este despre oameni care lucrează împreună, rezolvă problemele pe care le au împreună și construiesc un viitor coerent”, a spus președintele RBL.  

Întrebat dacă România se află aproape de o prăpastie economică, Neguț a răspuns că evenimentele recente cresc instabilitatea percepută a țării. Iar pentru investitori, percepția contează la fel de mult ca realitatea. „Atunci când tu percepi că, în punctul A, instabilitatea este mai mare decât în punctul B, evident că o să muți din zonele instabile investițiile, în zonele mai stabile”, a explicat el.  

„Râdem, glumim, dar nu părăsim incinta stabilității economice. Că dacă ieșim cumva în afară, asta poate să distrugă economia, pentru că economia funcționează pe bază de încredere”, a adăugat Sergiu Neguț.  

Analogia pe care a folosit-o a fost una legată de sistemul bancar: dacă mâine toți deponenții s-ar duce la bancă să-și retragă economiile, banca ar intra în colaps. La fel funcționează și economia națională — pe baza încrederii colective. Odată erodată, aceasta produce efecte în lanț: pierderi de locuri de muncă, contracție economică, instabilitate socială.  

Soluția propusă de Neguț este un pact între mediul de afaceri, administrație, clasa politică, lumea academică, ONG-uri și presă. Un acord tacit că, indiferent de turbulențele politice, economia merge înainte. 

„Și să facem împreună un pact despre ce avem nevoie, ca indiferent dacă avem instabilități politice, totuși economia să meargă înainte, totuși economia să meargă într-o zonă în care să ne aducă prosperitate tuturor”, a punctat Sergiu Neguț. Și, adaugă antreprenorul, obiectivul final nu este doar creștere economică, ci una inclusivă — care să includă cât mai mulți oameni atât în generarea, cât și în distribuirea valorii create. 

