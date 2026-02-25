După reforma pensiilor speciale ale magistraților, premierul Ilie Bolojan a anunțat că vrea să schimbe regulile și pentru alte categorii care au dreptul acum să se pensioneze înainte de 65 de ani, cum sunt polițiștii sau militarii. Întrebat despre dacă pensiile speciale afectează bugetul și mersul economiei, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a spus, în direct la Digi24, că acestea însumează acum 1% din PIB. Însă, dacă numărul pensionarilor speciali tot crește, s-ar putea să ne confruntăm cu o problemă.

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale: Niciodată nu va fi nimeni mulțumit atunci când i se ia, asta este problema cea mai serioasă la pensiile speciale. Nu e vorba numai de cuantumul pensiei. Este vorba, în mod special, de ieșirea la pensie la o vârstă la care sunt unii care abia se pregătesc să aibă copii. Ne afectează în mod direct. În momentul de față, pensiile speciale sunt cam la 1% din PIB, dar crescând numărul celor care beneficiază din cauză că, dacă ies la pensie înainte de 50 de ani, vor lua pensia asta încă 30 de ani. Și atunci vor fi tot mai mulți cei care ies la pensie la o vârstă la care mie nu mi-ar fi dat prin cap vreodată să ies la pensie. Nu se poate ca unul să muncească până la 65 sau mai mulți ani, iar alții, înainte de a împlini 50 de ani să ducă o viață foarte îndestulată din pensie. Se poate ajunge la problemă de ordin social. Dacă economia reușește să se redreseze și reușește să reducă cheltuielile ineficiente, atunci cred că vom putea face față valului de pensionari care se va produce inevitabil.

Editor : A.P.