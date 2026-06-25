Live TV

Avertismentul economiştior: Datoria publică a României ar putea să ajungă la 90% din PIB mai devreme de 2036

Data publicării:
masina de numarat bani
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Pericolul împrumuturilor Date oficiale

Datoria publică a României ar urma să crească gradual în următorii ani, de la o pondere de 61,6% din PIB în 2026, până la circa 90% din PIB în 2036, potrivit Raportului de convergenţă pentru 2026, publicat de Comisia Europeană. Analiştii economici avertizează că s-ar putea ajunge chiar mai repede la nivelul prognozat de CE, dacă România nu reuşeşte să ţină sub control deficitul bugetar.

Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenţia că dacă România va continua să se împrumute în ritmul actual, adică cu 1 miliard de euro pe săptămână, este foarte posbil ca termenul de 2036 să fie chiar devansat.

„Dacă mergem în ritmul în care suntem în momentul de faţă cu un miliard de euro împrumut în fiecare săptămână, în medie, este posibil să ajungem poate chiar mai repede la 80-90% din PIB datorie publică, iar aceasta se va traduce, din păcate, prin taxe şi impozite mai mari pentru noi şi copiii noştri”, a declarat pentru News.ro Adrian Negrescu.
La rândul lui, economistul Aurelian Dochia, spune că atât timp cât România va continua să aibă probleme din punct devedere al deficitului bugetar este greu să fie redusă datoria publică.

„Traiectoria aceasta este inevitabilă, nu vom putea să intrăm în traiectorie de reducere a datoriei publice decât în momentul în care începem să avem excedente bugetare primare, ceea ce pentru decada următoare este practic imposibil. Vedem cât de greu este să luptăm cu deficitul bugetar pe care îl avem în fiecare an. Mie mi se pare că ţinta de deficit pentru anul acesta de 6,2% din PIB este sub ameninţare, având în vedere toate frământările politice prin care trecem şi dificultatea cu care este pus în aplicare programul propus de premierul Ilie Bolojan de corecţie a deficitului bugetar. Lucrurile astea se repetă de la an la an, deci vom continua să avem deficite chiar şi în cazul optimist în care vom continua să avem deficite în scădere, dar vor fi deficite, ceea ce înseamnă că datoria publică creşte de la an la an şi posibilitatea ca ea să atingă 90% din PIB peste 10 ani nu este deloc surprinzătoare”, a declarat pentru News.ro Aurelian Dochia.

Pericolul împrumuturilor

Dacă România nu va avea venituri mai mari decât cheltuielile nici în următorii ani, va tot continua să se împrumute, cu toate consecinţele pe care le presupune aceasta, atrage atenţia Adrian Negrescu.

„România creşte pe datorie în momentul acesta. Din taxele şi impozitele pe care statul le adună de la populaţie şi de la companii peste 90% din aceşti bani se duc pe cheltuielile sociale, adică pensii, salarii şi alte chel-tuieli de acest tip, iar restul de 10% se duc pe dobânzile pe care statul le plăteşte la datoria publică. Altfel spus statul este condamnat să se împrumute din ce în ce mai mult, cu echivalentul a un miliard de euro în fiecare săptămână, aproape 50 de miliarde de euro pe an, pentru a avea cu ce să îşi achite toate facturile legate de bani, salarii, pensii şi de chel-tuielile de funcţionare ale statului român”, a precizat Negrescu.

Dacă nu vom ieşi din această paradigmă a cheltuielor mai mari decât veniturile pe care le înregistrăm, în anii următori va trebui să ne împrumutăm din ce în ce mai mult, avertizează analistul, iar acest lucru va conduce datoria publică rapid spre nivelul prognozat de Comisia Europeană.

În opinia lui Negrescu, există câteva soluţii care ar trebui avute în vedere pentru a ieşi din această situaţie.

„În primul rând, trebuie să reduci cheltuielile publice şi să vezi de unde poţi tăia pentru a micşora în acest fel şi nivelul de împrumuturi pe care le face statul. Doi, este necesar să reduci evaziunea fiscală, în aşa fel încât să aduni mai mulţi bani la buget din taxe şi impozite. În al treilea rând, trebuie să extinzi baza de impozitare, ceea ce nu o poţi face decât prin măsuri de stimulare economică, să dai încredere investitorului să creeze locuri de muncă, să creeze lanturi de business, plusvaloare în economie”, afirmă Negrescu.

Aurelian Dochia atrage atenţia că dobânzile la credite reprezintă 3% din PIB şi cresc în continuare.

„Dobânzile la credite sunt deja 3% din PIB şi iarăşi nu fac decât să crească. Am avea poate o speranţă să se îmbunătăţească ratingul pe care îl avem şi să ne împrumutăm la dobânzi ceva mai bune, numai că această perspectivă nu e credibilă. Pe de o parte, pentru că, este puţin probabil ca deficitele noastre să scadă semnificativ în anii următori şi, pe de altă parte, cred că vom asista la o piaţă financiară naţională şi inter-naţională tot mai dificilă. Situaţia României nu este bună, toate ţările, inclusiv state mari precum Statele Unite sau Marea Britanie ies pe piaţă pentru a se împrumuta, iar aceasta va pune o mare presiune şi nu face decât să ducă la creşterea dobânzilor”, afirmă Aurelian Dochia.

Conform Raportului de convergenţă pentru 2026, publicat miercuri de Comisia Europeană, datoria publică a României este estimată la 61,6% din PIB în 2026, faţă de 54,8% în 2024 şi 59,3% în 2025, după care va tot creşte, până la 63,4% din PIB în 2027, pentru ca în 2036 să ajungă la 90% din PIB.

Creşterea din ultimii ani, care va continua şi în perioada următoare, conform prognozelor CE, are loc pe pe fondul unui deficit primar ridicat şi al majorării plăţilor de dobânzi.

„Riscurile privind sustenabilitatea datoriei publice apar ca fiind ridicate pe termen mediu, datoria fiind proiectată să se majoreze rapid, până la aproximativ 90% din PIB în 2036”, se precizează în Raportul de Convergenţă pentru 2026, publicat recent de Comisia Europeană.

Date oficiale

Deficitul bugetar după primele patru luni din 2026 s-a redus la mai mult de jumătate faţă de anul trecut, iar investiţiile finanţate din fonduri europene şi PNRR au crescut cu peste 34%, rămânând principalul sprijin pentru economie, a anunţat recent Ministerul Finanţelor. Pentru 2026, obiectivul este reducerea deficitului bugetar la 6,2% din PIB în termeni cash.

Execuţia bugetului general consolidat în primele patru luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 23,95 mld lei, respectiv 1,17% din PIB, comparativ cu deficitul de 55,97 mld lei (2,92% din PIB) înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2025, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor.

În acelaşi timp, datoria administraţiei publice era în februarie de 1.132 miliarde de lei, faţă de 1.126 miliarde de lei în ianuarie, potrivit datelor Ministerului Finanţelor, ceea însemna 59,3% din PIB, faţă de 58,9% în luna anterioară.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
3
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Furtuna, fulgere, ploaie
4
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
profimedia-1112022296
5
Cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța: marți, 23 iunie 2026. Câte grade...
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
Digi Sport
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat sufocat de datorii
Creditele, tot mai greu de plătit de români. Cazul unei familii executate silit după trei împrumuturi: „Trag un semnal de alarmă”
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma deciziei privind litigiul cu Pfizer
Alexandru Rogobete face declaratii
Rogobete: Un scenariu ar fi să compensăm suma de trei miliarde de lei către Pfizer cu alte medicamente. Adică să luăm alte produse
inflatie cos de cumparaturi si bani
Când devine recesiunea tehnică o „recesiune reală” și ce înseamnă scăderea PIB pentru economie și populație
Ruble
Datoria externă de stat a Rusiei a ajuns la maximul ultimilor 20 de ani. „Este un avantaj pentru economia noastră”
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de presedintele României, Nicușor Dan, cu delegația PSD, la Palatul Cotroceni, în Bucuresti, 18 mai 2026. Participă Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Corneliu Ștefan, Gheorghe Șoldan și Marius Oprescu
PSD și Nicușor Dan nu vor să semneze „în orb” un acord de...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pîslaru îl acuză pe Grindeanu de „tupeu formidabil”: „PSD, de unde...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus...
valentin lazea
Economistul-șef al BNR propune un pact politico-economic: „Țintele...
Ultimele știri
Rubio: Introducerea de taxe pentru traversarea Strâmtorii Ormuz „s-ar putea răspândi în întreaga lume ca o epidemie”
Manda îl acuză pe Bolojan că minte. „Nu vă deranjează că aţi ajuns să staţi la Palatul Victoria din mila lui George Simion?”
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la cariera în finanțe după ce a văzut un client cheltuind 20.000 de lire într-un club...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Fanatik.ro
Record: Florin Tănase i-a cerut împrumut lui Gigi Becali o sumă care l-a lăsat cu gura căscată până și pe...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum s-au îmbrăcat fostele...
Adevărul
„În acest război nu va câștiga nimeni”. Un expert militar ucrainean îi îndeamnă pe ruși să se ridice...
Playtech
Reguli noi pentru retragerile de numerar. Băncile riscă amenzi de până la 100.000 de lei: vei putea retrage...
Digi FM
Culisele puterii. Florin Negruțiu: „Sistemul s-a reunit și caută un patron. Sorin Grindeanu fuge de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Cupa Mondială: Turcia a cerut rejucarea meciului! FIFA a luat rapid decizia
Pro FM
Anisia Gafton și-a arătat burtica în direct și a vorbit despre pregătirile pentru venirea bebelușului
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
Adevarul
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația seismologilor. „Cutremurele nu ucid...
Newsweek
Legea care ar crește pensiile militare, blocată în Parlament. Modificările cerute de CCR, ignorate de un an
Digi FM
Au râs de diferența lor de înălțime, dar povestea celor doi a cucerit milioane de oameni. Mirele are doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
Turiștii plătesc să fie „atacați” de sute de rațe. Experiența din Vietnam face furori pe internet
Film Now
Russell Crowe explică de ce “Gladiatorul II” nu a avut succesul originalului: “Au distrus nucleul moral al...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...