Avertismentul Națiunilor Unite: Scumpirile la energie și fenomenul El Niño ar putea împinge milioane de oameni în sărăcie

Prețurile la energie, fenomenul meteo El Niño și înăsprirea condițiilor de creditare ar putea împinge milioane de oameni în sărăcie în țările în curs de dezvoltare, care se confruntă deja cu șocuri repetate, a declarat șeful Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Alexander De Croo, pentru AFP.

Creșterea prețurilor la hidrocarburi, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, a determinat numeroase țări să adopte subvenții consistente pentru a-și proteja populațiile, cu riscul de a reduce și mai mult marjele bugetare deja limitate, scrie Agerpres.

„Țările nu au avut timp să își revină după pandemia de Covid. Trecem de la o criză la alta; lanțul de șocuri complică situația: este ca și cum ai fi nevoit să-ți repari acoperișul când casa ta arde”, a declarat administratorul PNUD, Alexander De Croo, într-un interviu acordat AFP.

Țările în curs de dezvoltare nu au avut „niciun răgaz” pentru a-și reface rezervele sau pentru a soluționa crizele anterioare, a explicat Alexander De Croo, în marja reuniunilor Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale, desfășurate la Bangkok.

Anul acesta, „țările au avut un succes relativ cu protejarea populațiilor lor de prețurile combustibililor prin subvenții pe scară largă, dar acest lucru a venit cu un cost exorbitant. Multe au fost nevoite să își revizuiască politicile și să reducă ajutoarele, chiar cu riscul de a provoca tulburări sociale”, a declarat șeful PNUD.

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Subvențiile reduc fondurile pentru dezvoltare

Țările vulnerabile acordă acest sprijin în detrimentul investițiilor în dezvoltare, ceea ce reprezintă „o dilemă imposibilă”. „Acestea pierd orice spațiu de manevră în ceea ce privește politicile publice, fie că este vorba de sănătate, educație sau investiții în energie regenerabilă: toate acestea se evaporă”, a avertizat Alexander De Croo.

O mai bună direcționare a subvențiilor, recomandată de FMI, este dificil de realizat din cauza lipsei unei guvernanțe eficiente sau a sistemelor fiscale necesare. În plus, resursele acestor state sunt afectate de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de volatilitatea piețelor energetice.

„În timp ce unele țări au o casă bine izolată cu bani în bancă, altele au o casă fără acoperiș și fără bani în bancă”, a observat Alexander De Croo.

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El Niño amenință recoltele și aprovizionarea cu alimente

Pe lângă șocul energetic, fenomenul meteo El Niño reprezintă o altă amenințare, punând în pericol recoltele din Asia, Africa și America Latină.

„Între noiembrie și februarie, sunt foarte probabile perioade prelungite de secetă, care vor avea repercusiuni suplimentare asupra aprovizionării cu alimente și a inflației”, a avertizat șeful PNUD.

Potrivit organizației, aproximativ 130 de milioane de oameni din întreaga lume riscă să ajungă în sărăcie în acest an dacă majorarea prețurilor la energie și alimente se reflectă integral în costurile suportate de populație. Asia de Sud și de Est, precum și Africa Subsahariană, sunt printre regiunile cele mai vulnerabile.

Alexander De Croo, fost prim-ministru al Belgiei, atrage atenția și asupra creșterii costurilor de finanțare, pe fondul majorării dobânzilor în economiile avansate. Situația îngreunează accesul țărilor în curs de dezvoltare la capitalul necesar și sporește povara datoriilor.

Potrivit PNUD, țările în curs de dezvoltare alocă, în medie, aproximativ 9,5% din veniturile publice pentru plata dobânzilor la datorii, cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani și de peste trei ori mai mare decât cel înregistrat în țările cu venituri mari.

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PNUD cere investiții pentru creștere economică și reziliență

La Bangkok, șeful PNUD intenționează să încurajeze economiile avansate și instituțiile multilaterale să investească în creștere economică, reziliență și ocuparea forței de muncă în țările în curs de dezvoltare.

Aceste state „nu pot continua să depindă de ajutorul (internațional); trebuie să se poată baza pe investiții, proiecte viabile din punct de vedere economic, bună guvernare și un mediu favorabil pentru a atrage mijloacele de finanțare a propriei dezvoltări”, a insistat De Croo.

„Impactul climei are un cost economic. Dar evitarea acestui cost este în interesul economic”, a subliniat oficialul, făcând referire la importanța investițiilor în energii regenerabile.

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Editor : Ana Petrescu