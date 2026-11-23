Mai multe investiții realizate de stat nu înseamnă neapărat rezultate mai bune pentru economie, iar România trebuie să treacă de la un model economic cantitativ la unul bazat pe calitatea proiectelor, pe capitalul privat și pe mediul antreprenorial, a declarat luni viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, la evenimentul News.ro – ROINVEST, ediția a VII-a.

Cosmin Marinescu a afirmat că evoluția economiei din trimestrul al treilea oferă un semnal încurajator de reziliență, după o dinamică trimestrială ajustată de 2,1%, peste așteptările pieței. În același timp, investițiile publice au crescut cu 30% în primele trei trimestre ale anului, în principal pe fondul eforturilor pentru finalizarea proiectelor din PNRR.

„Reluarea creşterii economice necesită investiţii calitative. Creşterea economică din trimestrul trei oferă, în opinia mea, un semnal încurajator de rezilienţă prin dinamica trimestrială ajustată de 2,1%, depăşind chiar şi cele mai optimiste aşteptări ale pieţei. Evoluţia intervine în contextul creşterii investiţiilor publice cu 30% pe primele trei trimestre ale anului. Aceasta s-a întâmplat în principal pe fondul mobilizării pentru închiderea PNRR. În trimestrul trei, spre exemplu, investiţiile publice au crescut cu 49% faţă de trimestrul aferent din 2025. În anul 2025, investiţiile publice au cumulat 138 miliarde de lei, iar în primele nouă luni din acest an, 108 miliarde de lei. Mai mult de jumătate din aceste sume, e foarte importantă această menţiune, au venit din fonduri europene, a căror pondere la nouă luni a crescut de la 57% în 2025, la 66% în anul curent”, a explicat acesta.

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„Foarte importantă este calitatea proiectelor de investiții publice”

Viceguvernatorul BNR a atras atenția că investițiile publice importante din ultimii ani nu au fost însoțite de o creștere economică pe măsură. Deși alocările bugetare cu caracter investițional au reprezentat între 7% și 8% din PIB, avansul economiei a rămas modest.

În opinia sa, efectul investițiilor asupra economiei depinde în primul rând de calitatea proiectelor, nu doar de valoarea sumelor cheltuite. Excepția o reprezintă proiectele finanțate din fonduri europene, a căror absorbție și implementare trebuie urmărite cu prioritate.

„În ciuda unor importante alocări bugetare cu caracter investiţional, de şapte la sută şi opt la sută din PIB în bugetele ultimilor ani, creşterea economică a fost extrem de modestă. Nu orice avans al investiţiilor publice aduce creştere economică sustenabilă. Foarte importantă este calitatea proiectelor de investiţii publice, nu atât cantitatea sau volumul acestora. De aceea, doresc să avertizez asupra faptului că mai multe investiţii realizate de către stat nu înseamnă neapărat mai bine pentru economie. Menţionez o excepţie importantă, şi anume proiectele de investiţii bazate pe fondurile europene, a căror absorbţie şi implementare trebuie urmărite cu prioritate comparativ cu investiţiile din bani naţionali sau aşa-numitele cheltuieli de capital incluse în bugetul public”, a subliniat Cosmin Marinescu.

Acesta a susținut că România trebuie să schimbe inclusiv sursele pe care se bazează creșterea economică și să acorde un rol mai important capitalului privat și mediului antreprenorial.

„În perioada următoare este esenţial ca România să facă trecerea de la un model economic cantitativ la ajustări calitative, inclusiv în sursele creşterii economice, care trebuie să se sprijine mai mult pe capitalul privat şi mediul antreprenorial. În privinţa investiţiilor, sectorul privat simte cel mai veridic atunci când mai mult, adică mai multe investiţii înseamnă mai bine, adică mai bine pentru economie”, a mai transmis acesta.

Bugetul pentru 2027 și disciplina financiară

Cosmin Marinescu a vorbit și despre prioritățile guvernamentale privind reformele structurale. În opinia sa, atât reorganizarea administrativ-teritorială, cât și guvernanța companiilor de stat trebuie să respecte aceeași exigență: disciplina financiară.

Viceguvernatorul BNR a afirmat că bugetul național trebuie să devină principalul instrument de disciplină financiară, iar bugetul pentru 2027 trebuie să respecte în mod credibil și sustenabil calendarul consolidării finanțelor publice.

„Reorganizarea administrativ-teritorială şi guvernanţa corporativă în sectorul companiilor de stat întâmpină provocarea aceleiaşi exigenţe, şi anume disciplina financiară. În aceşti ani, bugetul naţional trebuie să devină cel mai important instrument de disciplină financiară. Este esenţial ca bugetul pentru 2027 să respecte în mod credibil şi sustenabil calendarul de consolidare a finanţelor publice. Doar astfel putem recâştiga încrederea agenţiilor de rating şi a investitorilor în general, obţinând dobânzi mai reduse pentru nevoile de finanţare, de altfel, în creştere”, a declarat Marinescu.

Viceguvernatorul BNR a afirmat că România trebuie să redevină un partener credibil pentru investițiile productive. Acest obiectiv nu privește doar atragerea capitalului străin, ci și condițiile oferite mediului antreprenorial românesc.

„Investitorii străini caută nu doar o uşă deschisă, ci o gazdă sigură, cu reguli clare, credibile, cu politici coerente şi sustenabilitate financiară. Acestea angrenează nu doar fluxuri financiare externe, ci şi energiile întregii societăţi. Provocarea actuală pentru România este de a redeveni gazdă bună şi partener credibil pe harta investiţiilor productive. Şi asta nu doar pentru mediul investiţional extern, ci şi pentru mediul antreprenorial românesc”, a concluzionat acesta.

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Editor : A.D.