Avizul negativ de preluare a E.ON România de către o companie ungară a fost transmis CSAT. Decizia finală, așteptată în 90 de zile

Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării propunerea de neavizare a operaţiunii notificate privind achiziţionarea unui procent din capitalul social al E.ON Energie România S.A..

Într-un comunicat de presă, transmis de Cancelaria prim-ministrului, Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe informează că operaţiunea notificată privind achiziţionarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. şi 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investiţional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2022.

„Investitorul a fost notificat asupra declanşării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacţiei, inclusiv profilul investitorului, implicaţiile asupra infrastructurii critice naţionale şi posibilele consecinţe pentru securitatea energetică a României. Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării propunerea de neavizare a operaţiunii notificate. Reiterăm că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparţine CSAT. În temeiul articolului 9 alineat (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe îşi reafirmă şi în acest context „angajamentul de a acţiona cu profesionalism, imparţialitate şi rigoare, în conformitate cu legislaţia naţională şi obligaţiile internaţionale ale statului român, pentru protejarea securităţii naţionale a României”, după cum se mai arată în comunicat.

