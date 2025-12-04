Avocatul Poporului cere reguli clare pentru acordarea pensiilor românilor care au muncit în alte țări

Un raport al Avocatului Poporului atrage atenția că, în prezent, nu există reguli unitare la nivelul Caselor de Pensii pentru soluționarea cererilor privind recunoașterea dreptului la pensie al cetățenilor români care au muncit în străinătate. Lipsa unui cadru legal clar face ca multe dosare să fie blocate, iar tot mai mulți solicitanți să aibă dificultăți în obținerea dreptului la pensie după întoarcerea în țară.

Raportul arată că, deși lunar se face o centralizare a dosarelor care depășesc șase luni de la depunerea cererii, nu există reguli clare privind modul de obținere a documentelor necesare din străinătate.

În lipsa unor proceduri unitare, fiecare casă teritorială de pensii acționează diferit, ceea ce poate duce la întârzieri semnificative și tratamente neuniforme pentru beneficiari.

Decizii provizorii, emise doar de unele instituții

O altă problemă semnalată în raport este lipsa unei aplicări unitare a legii.

Unele case teritoriale emit decizii provizorii privind acordarea pensiei atunci când nu au toate documentele, în timp ce altele refuză acest pas, susținând că nu pot lua o decizie fără stabilirea completă a stagiului de cotizare.

Acest stagiu este format din anii lucrați în România, cumulați cu cei din străinătate.

Diferențele de abordare pot duce la situații în care doi cetățeni aflați în aceeași situație primesc soluții administrative diferite, doar pentru că dosarele lor sunt analizate în județe diferite.

Solicitantul nu poate contesta decizia provizorie

Raportul arată și o consecință gravă: decizia provizorie nu poate fi contestată în instanță.

Astfel, persoana care nu este mulțumită de soluția primită nu are posibilitatea legală de a o ataca. Situația limitează accesul la justiție, drept garantat atât de Constituție, cât și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, mai arată raportul.

În lipsa unui cadru legal clar, solicitantul riscă să fie privat de dreptul la pensie într-un termen rezonabil și, implicit, de resursele necesare unui trai decent.

Avocatul Poporului cere clarificarea legislației

Documentul avertizează că neclaritățile actuale pot afecta direct mii de români care au muncit în străinătate și doresc să își valorifice contribuțiile.

Avocatul Poporului solicită stabilirea unui set unitar de reguli privind procedura de recunoaștere a pensiilor internaționale, astfel încât toate casele teritoriale să aplice aceleași criterii și să ofere soluții transparente, previzibile și echitabile.

Raportul concluzionează că lipsa unei reglementări adecvate la nivel național nu este doar o problemă administrativă, ci una care poate pune în pericol dreptul fundamental la pensie și accesul la o viață demnă după încetarea activității profesionale.

Vezi raportul complet aici.

Editor : A.D.